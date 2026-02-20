Quảng Ngãi 'bỏ túi' 488 tỉ đồng trong 7 ngày nghỉ tết

Trưa 20.2, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết từ 14 - 20.2 (27 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng), tổng lượt khách du lịch đến địa phương ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước và được ghi nhận là cao nhất từ trước đến nay trong dịp tết.

Du khách đổ về tham quan chùa Minh Đức, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: H.P

Theo thống kê, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 390.000 lượt; công suất sử dụng phòng trung bình trên toàn tỉnh đạt khoảng 65%. Tại các địa bàn du lịch trọng điểm, công suất phòng tăng cao, nhiều nơi gần như kín chỗ trong những ngày cao điểm.

Cụ thể, tại đặc khu Lý Sơn, công suất phòng đạt từ 80 - 90%. Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái Măng Đen ghi nhận công suất từ 90 - 95%. Tại phường Kon Tum, không khí du xuân sôi động, nhiều khách sạn đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 7 ngày nghỉ tết ước đạt 488 tỉ đồng, cho thấy sức bật đáng kể của ngành "công nghiệp không khói" của địa phương ngay từ những ngày đầu năm mới.

Du khách tham gia chợ đêm Măng Đen, Quảng Ngãi trong ngày mùng 3 tết ẢNH: H.P

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, dịp tết năm nay, các điểm đến nổi tiếng và những sản phẩm du lịch cộng đồng tiếp tục khẳng định sức hút. Ngoài Măng Đen và Lý Sơn, nhiều địa danh khác cũng đón lượng lớn du khách như phường Cẩm Thành, xã Mộ Đức, phường Sa Huỳnh, xã Đông Sơn, biển Mỹ Khê, chùa Minh Đức…

Các làng du lịch cộng đồng tại miền núi và ven biển cũng trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ trong hành trình du xuân, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trong những ngày đầu năm, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống được tổ chức bài bản, tạo không khí rộn ràng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực, chợ xuân, hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Bà Bạch Thị Mân, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết dịp tết năm nay, lượng khách đến tỉnh tăng cao đột biến, được xem là đông nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ nghỉ tết.

Hàng trăm ô tô của du khách xếp hàng dưới chân núi khi đến tham quan chùa Minh Đức ẢNH: H.P

Theo bà Mân, kết quả này đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, chính sách thu hút đầu tư du lịch của tỉnh thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đa dạng từ biển đảo đến miền núi, cùng với việc tổ chức chuỗi hoạt động du xuân hấp dẫn, chuyên nghiệp... cũng tạo ấn tượng tốt đối với du khách.