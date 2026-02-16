Cả xóm ở Quảng Ngãi 'đi hội' xin nước sạch ngày 29 tết, một điều rất lạ

Ngày 16.2 (tức 29 tháng chạp), không khí tất bật chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lẽ ra phải rộn ràng khắp các thôn xóm ở xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), thế nhưng tại xóm Mỹ An (còn gọi là Cù Lao), thôn Mỹ Tân, người dân lại tất tả lo một việc khác cấp bách hơn: tìm nước sạch để sinh hoạt.

Người dân ở xóm Cù Lao, thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi xin nước sạch vào chiều 16.2, tức ngày 29 tháng chạp ẢNH: NGỌC ĐIỆP

Đi xin nước sạch như 'đi hội'

Giữa thời điểm cuối năm, khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao để dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ thì hàng trăm hộ dân ở giữa và cuối xóm rơi vào cảnh không có một giọt nước chảy ra từ vòi.

Theo phản ánh của người dân xóm Cù Lao, tình trạng mất nước không phải mới xảy ra nhưng những ngày cận tết năm nay trở nên trầm trọng hơn. Trong khi một số hộ ở đầu xóm, gần nguồn cấp vẫn còn nước yếu để sử dụng, thì hơn 2/3 số hộ phía trong gần như "khô hạn" hoàn toàn.

Người dân dùng can nhựa chuẩn bị ra đầu xóm để xin nước sạch về sử dụng trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: NGỌC ĐIỆP

Mỗi lần mất nước, cả xóm lập tức rục rịch tìm đến những nhà còn nước để xin. Cảnh tượng diễn ra nhộn nhịp chẳng khác nào một phiên chợ nhỏ. Người xách xô, người ôm can nhựa, người kéo xe đẩy; trẻ con cũng được "huy động" canh bồn chứa. Hễ thấy nước nhỏ được vài giọt là reo lên mừng rỡ như vừa phát hiện... mỏ dầu.

Ông Nguyễn Liêm (ở xóm Cù Lao) cho biết, trước tình hình thiếu nước nghiêm trọng, một số hộ ở đầu xóm đã chủ động chia sẻ với bà con xung quanh.

"Ai thiếu nước thì ra ngã ba trước nhà ông Tình lấy về dùng tạm mấy ngày tết. Khi đi nhớ mang theo can để chở. Chúng tôi cấp nước miễn phí đến 23 giờ đêm 16.2 (29 tháng chạp)", ông Liêm nói.

Sự sẻ chia giữa lúc khó khăn phần nào giúp bà con có nước sinh hoạt tạm thời, nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Thức cả đêm canh nước nhưng cũng không có

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Quân, Bí thư chi bộ thôn Mỹ Tân, cho biết năm 2016, Công ty CP Vinaconex Dung Quất bắt đầu cấp nước sạch cho người dân địa phương. Tuy nhiên, khoảng 4 - 5 năm trở lại đây, hệ thống thường xuyên xảy ra sự cố.

Người dân kéo nước sạch về nhà ẢNH: H.P

"Đặc biệt vào mùa khô, nước liên tục bị mất. Hai năm gần đây tình trạng này càng nghiêm trọng. Người dân rất khó khăn. Tết đến nơi, nhu cầu dùng nước tăng cao mà nước lại thiếu nên càng thêm áp lực", ông Quân nói.

Theo ông Quân, những hộ ở gần nguồn có thể dùng máy bơm hút nước nên còn cầm cự được. Nhưng các hộ ở cuối xóm (chiếm hơn 2/3 tổng số hộ) thì gần như không có nước để sử dụng.

"Bà con thức cả đêm canh nước nhưng cũng không có", ông Quân cho biết.

Hiện thôn Mỹ Tân có hơn 2.000 hộ dân. Điều đáng nói, trên địa bàn đang tồn tại hai hệ thống cấp nước gồm: Công ty CP Vinaconex Dung Quất và một đơn vị khác. Tuy nhiên, cả hai hệ thống này đều không đủ nguồn để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người dân.

"Nhà tôi ở đầu xóm nên cũng đỡ hơn các hộ phía trong. Nhưng có lúc cũng không có nước, dù đã lắp máy bơm trợ lực để đẩy nước", ông Quân chia sẻ thêm.

Chính quyền kiến nghị khẩn

Trước thực trạng trên, UBND xã Bình Sơn đã có văn bản gửi Công ty CP Vinaconex Dung Quất, phản ánh trong năm 2025 nguồn nước sinh hoạt do đơn vị này cung cấp thường xuyên thiếu hụt, nhiều khu vực bị gián đoạn, không đảm bảo nhu cầu sử dụng hằng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Nhiều người xếp hàng chờ để xin nước sạch ẢNH: NGỌC ĐIỆP

Đặc biệt, tại các khu dân cư thuộc thôn Vĩnh Trà, thôn Mỹ Tân, thôn Đông Bình, tình trạng thiếu nước diễn ra thường xuyên, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Việc mất nước liên tục khiến công tác chuẩn bị đón tết của người dân gặp nhiều khó khăn.

UBND xã Bình Sơn đề nghị Công ty CP Vinaconex Dung Quất khẩn trương có giải pháp đảm bảo cung cấp ổn định, đầy đủ nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn; góp phần để người dân đón tết trong điều kiện an toàn, ổn định, ấm no.

Nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt thường ngày mà còn đặc biệt quan trọng trong những ngày tết cổ truyền. Dọn dẹp nhà cửa, gói bánh, nấu nướng, tắm giặt… tất cả đều cần đến nước.

Thế nhưng, thay vì tất bật chuẩn bị mâm cỗ, lau dọn bàn thờ, nhiều gia đình ở xóm Cù Lao phải chia nhau từng can nước. Không ít hộ phải chắt chiu từng xô để đủ dùng trong vài ngày.

Người phụ nữ lớn tuổi trên tay cầm hai can nhựa lặng lẽ đi xin nước sạch về dùng trong những ngày tết ẢNH: NGỌC DUY

Giữa không khí rộn ràng đón năm mới, nỗi lo thiếu nước vẫn thường trực. Người dân mong muốn đơn vị cấp nước và các cơ quan chức năng sớm có giải pháp căn cơ, lâu dài để chấm dứt tình trạng mất nước kéo dài nhiều năm qua.

Bởi với họ, một cái tết trọn vẹn không chỉ là bánh chưng xanh, cành mai vàng, mà trước hết phải có đủ nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày. Đây là nhu cầu tối thiểu nhưng đến nay vẫn chưa được đảm bảo ổn định.

Chuyện không có nước sạch sinh hoạt trở thành "tâm điểm" ngày tết của người dân xóm Cù Lao. Vượt lên sự éo le ấy, họ động viên nhau, giúp nhau từng can nước. Có người còn lên mạng xã hội chia sẻ tình cảnh khó khăn với một tinh thần "rất tết".

Thanh Niên trích đăng như sau:

"Đại hội xin nước của xóm tôi

Xóm tôi vốn nổi tiếng đoàn kết. Ngày xưa đoàn kết vì chống bão, chống lụt, chống trộm gà. Còn bây giờ, chúng tôi đoàn kết vì… chống khát. Cứ hễ nước máy cúp là cả xóm lập tức bước vào trạng thái sinh tồn, giống như phim tài liệu về thiên nhiên hoang dã, chỉ khác là thay vì linh dương chạy tìm suối, người dân chạy tìm… nhà nào còn nước.

Cứ mỗi lần mất nước, xóm tôi lại nhộn nhịp như hội. Người xách xô, người ôm can, người kéo xe, trẻ con cũng thôi chơi điện thoại vì được cha mẹ giao nhiệm vụ canh bồn, hễ thấy nhỏ được giọt nào là reo lên như phát hiện mỏ dầu.

Nhà bác Ba ở đầu xóm bỗng trở thành 'trung tâm viện trợ nước quốc tế'. Ai đi ngang cũng ghé hỏi:

'Nhà bác còn nước không?. Rồi mỗi hộ hai, ba cái can xếp hàng chờ đến lượt.

Tình làng nghĩa xóm nhờ vậy mà gắn bó hơn hẳn. Bình thường gặp nhau chỉ gật đầu, nay gặp nhau là hỏi thăm: 'Nhà còn nước không?'.

Câu hỏi nghe đơn giản mà chứa đựng bao nhiêu triết lý nhân sinh.

Còn hệ thống nước thì vẫn bí ẩn như thời tiết. Không ai biết khi nào có, khi nào mất. Nước chảy yếu như người đang suy nghĩ xem có nên đi làm hay nghỉ phép. Thỉnh thoảng nước về lúc nửa đêm, cả xóm bật dậy mở vòi, tiếng nước chảy nghe thiêng liêng như nhạc giao hưởng.

Có người nói sống ở xóm tôi giúp rèn luyện nhiều kỹ năng quý báu:

Kỹ năng canh giờ nước về.

Kỹ năng xách nước đường dài.

Kỹ năng thương lượng xin nước không mất lòng hàng xóm.

Nếu mai này có cuộc thi Olympic sinh tồn đô thị, tôi tin xóm tôi dư sức giành huy chương.

Ngẫm lại, nhờ cúp nước mà chúng tôi hiểu rõ giá trị của từng giọt nước, của tình người, và của… cái bồn chứa thật to. Chỉ mong một ngày nào đó, nước chảy đều như lời hứa, để xóm tôi khỏi phải tổ chức 'đại hội xin nước' thường niên nữa.

Nhưng thôi, nếu ngày mai lại cúp nước, địa phương không can thiệp giúp đỡ, công ty cấp nước không giải quyết, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hai cái can, một cái xô, và nụ cười thật tươi để đi… giao lưu hàng xóm.

Cù Lao xóm biển mực xà quê em.

Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Ngày cuối năm (âm lịch) 2025".