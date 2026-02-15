Tết Trung Quốc hay Tết Nguyên đán: Sự khác biệt và tranh cãi

Tết Trung Quốc và Tết Nguyên đán có phải là cùng một sự kiện?

Nói một cách đơn giản, Tết Trung Quốc và Tết Nguyên đán không giống nhau. Mặc dù có liên quan, nhưng giữa hai sự kiện này có một vài điểm khác biệt đáng chú ý, theo China Highlight.

Những điểm khác biệt giữa Tết Trung Quốc và Tết Nguyên đán

1.Tết Trung Quốc mang tính cụ thể hơn, trong khi Tết Nguyên đán mang tính tổng quát hơn.

Khi đề cập cụ thể đến sự kiện năm mới khi các truyền thống và văn hóa Trung Quốc được tôn vinh, bạn có thể gọi đó là Chinese New Year.

Trong khi, Lunar New Year là thuật ngữ tổng quát hơn và bao gồm tất cả các lễ kỷ niệm đánh dấu một năm mới theo lịch âm.

Trong các bối cảnh bên ngoài Trung Quốc, việc gọi Tết Nguyên đán là Tết Trung Quốc và ngược lại có thể bị coi là thiếu tế nhị và xúc phạm vì nó bỏ qua các nền văn hóa khác, mỗi nền văn hóa đều có những truyền thống, tín ngưỡng và lễ kỷ niệm độc đáo riêng.

Không gian tết truyền thống của Việt Nam ẢNH: GETTY

2.Mỗi quốc gia châu Á có cách thức tổ chức và đặt tên cho lễ hội năm mới khác nhau.

Tết Nguyên đán được tổ chức ở nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore hay Malaysia... Mặc dù một số truyền thống được chia sẻ, nhưng một số khác lại mang nét độc đáo riêng của mỗi quốc gia.

Ở Trung Quốc, Chinese New Year được gọi là Chūnjié, tức Lễ hội mùa xuân, hoặc Tết Trung Quốc. Nó nổi tiếng vì đánh dấu sự khởi đầu của một con giáp mới trong chu kỳ 12 năm của 12 con giáp Trung Quốc. Các hoạt động phổ biến bao gồm treo đèn lồng và câu đối tết, ăn bữa tối sum họp gia đình với những món ăn may mắn, đốt pháo và pháo hoa, và tặng lì xì đỏ.

Ở Việt Nam, Tết Nguyên đán được gọi là "Tết" hoặc "Năm mới Việt Nam". Trong tử vi Việt Nam, con giáp là Mèo thay cho Thỏ. Người Việt Nam có món bánh chưng truyền thống riêng và trang trí nhà cửa bằng hoa đào hoặc hoa mai vàng.

Ở Hàn Quốc, Tết Nguyên đán được gọi là Seollal (/sŏllal/). Trong dịp lễ này, nhiều người Hàn Quốc mặc trang phục truyền thống gọi là hanbok, làm lễ cúng tổ tiên, thờ cúng người lớn tuổi và ăn các món ăn truyền thống như tteokguk (canh bánh gạo) và jeon (bánh kếp).

3.Tết Trung Quốc và và Tết Nguyên đán có thể có ngày khác nhau.

Có những quốc gia cùng sử dụng lịch âm xuất phát từ Trung Quốc, như Hàn Quốc và Việt Nam, và do đó họ đón Tết Nguyên đán vào cùng (hoặc gần như cùng) thời điểm.

Tuy nhiên, có nhiều quốc gia hoặc nền văn hóa khác sử dụng lịch âm riêng, với ngày tết rơi vào những thời điểm khác nhau.

Lịch âm của Mông Cổ chẳng hạn có các tháng và chu kỳ khác nhau, và do đó đón tết vào những ngày khác nhau.

Ngày nay, Tết Trung Quốc hầu như luôn được tổ chức vào ngày trăng non thứ hai sau ngày đông chí, tức là từ cuối tháng giêng đến giữa tháng hai.

Các nền văn hóa khác thường đón Tết Nguyên đán vào ngày trăng non đầu tiên sau ngày đông chí.

Múa rồng trong ngày tết ở Singapore ẢNH: GETTY

Những tranh cãi về Tết Trung Quốc và Tết Nguyên đán

Trong những năm gần đây, chủ đề về thuật ngữ chính xác của lễ đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc không may đã gây ra nhiều tranh cãi.

Một số người cho rằng việc gọi lễ đón năm mới này là "Tết Trung Quốc" có thể thiếu tế nhị, vì có nhiều nền văn hóa khác cũng tổ chức lễ hội này với tên gọi khác nhau vào ngày này, và do đó nó không hoàn toàn là "của Trung Quốc".

Ảnh hưởng của Tết Trung Quốc đến các Tết Nguyên đán khác

Mặc dù có một số khác biệt, nhưng nhiều lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán trên khắp thế giới, dù trùng với Tết Trung Quốc hay không, vẫn có nhiều điểm tương đồng nổi bật, phần lớn là do ảnh hưởng to lớn của Tết Trung Quốc trên toàn thế giới qua các thời đại.

Hầu hết các nền văn hóa Viễn Đông và Đông Nam Á khác tổ chức Tết Nguyên đán của riêng họ đều kết hợp nhiều biểu tượng và phong tục chung gắn liền với lễ kỷ niệm của Trung Quốc, chẳng hạn như sử dụng màu đỏ, pháo hoa và pháo nổ (có ý nghĩa văn hóa cổ xưa của Trung Quốc), múa lân hoặc múa rồng...

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: BTC

Vậy, chúng ta nên gọi Chinese New Year hay Lunar New Year?

Trong bối cảnh văn hóa nghiêm ngặt hơn, việc gây hiểu lầm dẫn đến tranh cãi nếu sử dụng không đúng cách hai cụm từ này. Do đó, bạn nên sử dụng đúng cách.

Khi nói về Tết Nguyên đán với người Trung Quốc, bạn có thể nói "Tết Trung Quốc ", "Tết Âm Lịch" hoặc "Lễ hội mùa xuân".

Khi nói chuyện với người gốc Á khác về tết của họ, tốt nhất nên nói "Tết Nguyên đán" hoặc sử dụng các thuật ngữ đặc trưng của văn hóa hoặc địa phương. Ví dụ, với người Việt Nam, hãy dùng "Tết Việt Nam", hoặc hãy nói "Tết" để thể hiện sự tôn trọng và hiểu biết.