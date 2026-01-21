'Mỏ vàng' du lịch tết

Xu hướng chơi tết tăng mạnh

Quê ở Hà Nội, vào TP.HCM làm việc đã 10 năm, anh Nam Thành (32 tuổi, ngụ P.Khánh Hội, TP.HCM) năm nay phân vân giữa về quê sum vầy với bố mẹ hay đi du lịch. Đắn đo lớn nhất lại đến từ bài toán chi phí. "Giá vé máy bay khứ hồi lên tới hơn 10 triệu đồng, đi một người đã bằng cả chục triệu, đi 2 người là hết cả thưởng tết, xót ruột quá", anh Thành nói. Cuối cùng anh quyết định thay vì chen chúc trên chuyến bay dài với giá cao sẽ để dành tiền gửi về cho bố mẹ, còn mình chọn đi du lịch ở gần TP.HCM. "Cả thập niên vào đây, tôi chưa ăn tết Nam bao giờ, năm nay khám phá luôn vậy", anh Thành chia sẻ.

Chị Thái Hòa (39 tuổi, ở P.Bến Thành, TP.HCM) cũng cho biết ngay sau mùng 1 âm lịch, gia đình chị sẽ bay đi Phú Quốc để nghỉ dưỡng. "Cúng tất niên xong là cả nhà lên kế hoạch đi ăn tết ở Phú Quốc vì có khách sạn đẹp, chỗ chơi vui, khí hậu dịp năm mới ấm áp chứ không quá gắt. Tôi lên kế hoạch trước 4 tháng nên chi phí phòng và đi lại hoàn toàn trong khả năng", chị Hòa chia sẻ.

Nhiều gia đình trẻ có xu hướng "chơi tết" thay vì "ăn tết" Ảnh: Lê Nam

Dựa trên lượng tìm kiếm ngày nhận phòng, trang Agoda cho biết nhu cầu du lịch dịp Tết Nguyên đán của du khách Việt tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là tour nội địa. Đại diện Agoda nhận định: Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, cùng thói quen sử dụng phép năm để nối dài thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho các gia đình tái kết nối, thư giãn và khám phá các điểm đến trong nước, thay vì bận tâm các thủ tục phức tạp khi du lịch quốc tế.

Xu hướng chơi tết cũng được các công ty lữ hành xác nhận. Bà Trần Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Vietluxtour, thông tin nhu cầu du lịch Tết Nguyên đán tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. "Du lịch tết hiện nay không chỉ là đi chơi mà còn được xem như món quà tinh thần, giúp tái tạo năng lượng cho cả gia đình sau một năm", bà Thu lý giải.

Khảo sát của Vietluxtour cho thấy dù thắt chặt chi tiêu ở nhiều mảng khác, một bộ phận khách sẵn sàng tăng ngân sách cho nghỉ dưỡng và trải nghiệm. "Du khách chi thêm cho các dịch vụ mang lại giá trị rõ ràng như khách sạn, resort chất lượng cao; phòng đẹp, vị trí tốt; dịch vụ trọn gói, hạn chế phát sinh. Phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và tour riêng ghi nhận mức chi tiêu tốt hơn so với mặt bằng chung. Nhiều nhóm khách sẵn sàng nâng hạng khách sạn từ 4 lên 5 sao, chọn resort biệt lập hoặc bữa ăn chất lượng cao. Điều này cho thấy tư duy thụ hưởng và chăm sóc sức khỏe tinh thần đang lên ngôi", bà Thu phân tích.

Sân bay đông đúc trong những ngày cận tết Ảnh: Lê Nam

Cạnh tranh thu hút khách dịp tết

Xu hướng "chơi tết" của người dân khởi động cho cuộc đua đầu tư sản phẩm du lịch tết của nhiều điểm đến. Tại Hà Nội, chuỗi sự kiện "Tết Việt - Tết Phố 2026" diễn ra từ 17.1 - 17.3 tại khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, với các hoạt động trưng bày thủ công mỹ nghệ, tái hiện không gian tết xưa, trình diễn nghệ thuật và nghi lễ dân gian. Không gian này vừa phục vụ nhu cầu tham quan, vừa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa tết cổ truyền đến người dân và du khách. Các chương trình thể hiện rõ mục tiêu biến Tết Nguyên đán thành sản phẩm du lịch đặc sắc của thủ đô.

Ở vùng Tây Bắc, Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) tiếp tục là điểm đến hút khách dịp tết với trải nghiệm cáp treo lên đỉnh Fansipan, săn mây, tham quan quần thể tâm linh và các hoạt động văn hóa tại Bản Mây. Không gian du xuân được duy trì từ cuối tháng chạp đến sau mùng 6 tết, kết hợp hài hòa giữa hành hương, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) thì tổ chức chuỗi lễ hội mùa xuân với không gian trang trí theo chủ đề tết, minishow nghệ thuật, biểu diễn đường phố và khu check-in tại Làng Pháp. Dịp này, Bà Nà Hills trở thành "thành phố lễ hội trên mây", thu hút sự quan tâm của đông đảo gia đình và nhóm bạn trẻ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" ở TP.HCM mở cửa từ 19 giờ ngày 15.2 - 21 giờ ngày 22.2 (từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tết) cũng hứa hẹn thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Năm nay, bên cạnh không gian hoa, ẩm thực, nghệ thuật và tương tác tiếp tục là điểm đến văn hóa du lịch tiêu biểu của TP.HCM. Một số đại cảnh sẽ được giữ lại đến cuối ngày 22.3.2026 phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, mấy năm nay, Sun World Núi Bà Đen (Tây Ninh) duy trì vai trò là điểm du xuân tâm linh lớn của Nam bộ. Các hoạt động lễ hội xuân, hành hương, tham quan tượng Phật, trải nghiệm cáp treo và ngắm cảnh núi rừng diễn ra xuyên suốt tháng giêng.

Trong các điểm đến dịp tết Nguyên đán, Phú Quốc tiếp tục là điểm sáng khi lượng phòng lưu trú tăng mạnh. Ngoài tour biển đảo, cáp treo Hòn Thơm, VinWonders và Safari Phú Quốc luôn kín khách. Các khu nghỉ dưỡng tổ chức chuỗi hoạt động mừng tết từ giữa đến cuối tháng 2.2026 với chương trình văn hóa, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, múa lân, BBQ, trà chiều, trò chơi may mắn và trải nghiệm spa. Du khách còn tham gia lễ hội ẩm thực, múa lân rồng tại Dinh Cậu, Dương Đông và thưởng thức pháo hoa trên biển.

Những món ăn quen thuộc trong ngày Tết Nguyên đán ở miền Bắc Ảnh: Lê Nam

Tết Nguyên đán là dịp để nhiều người con xa quê trở về sum vầy Ảnh: Lê Nam

Giá trị tinh thần của ngày tết là không thay đổi

Nhà nghiên cứu văn hóa Đỗ Quang Tuấn Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Gori Việt Nam (đơn vị có kinh doanh mảng lữ hành, chuyên tour tri thức bản địa), nhận định: Đúng nghĩa thì tết là một kỳ nghỉ. Khi mỗi người cân đối được giữa trách nhiệm gia đình và sở thích cá nhân, việc sử dụng kỳ nghỉ như thế nào là quyền của họ. Xã hội phát triển, áp lực "phải thế này, phải thế kia" không còn nặng nề như trước. Vì thế, "chơi tết" theo nghĩa đi du lịch, đi trải nghiệm đã phổ biến khoảng 15 năm nay.

Ở góc nhìn văn hóa, TS Vũ Thế Long, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu con người và môi trường (Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN), lý giải: Không phải ngẫu nhiên mà gọi là "ăn tết". Ngày xưa thực phẩm, lương thực thiếu, muốn có cái ăn phải để dành, tích trữ. Trong kế hoạch nhà nông, con gà, con lợn đều tính sẵn cho dịp tết. Chuẩn bị phức tạp nên tết trở thành dịp vui, như câu "no ba ngày tết". Tuy nhiên, tết không chỉ là chuyện ăn mà còn là nhu cầu sum họp gia đình, nhu cầu tình cảm, tinh thần của những người đi làm xa trở về với bố mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái. Khi xã hội hiện đại hơn, nhu cầu "đi chơi" hình thành như một phần của tết.

"Ở nông thôn phía bắc, sum họp ngày tết là nhu cầu rất lớn. Khi trình độ xã hội phát triển, kinh tế khá hơn, người ta mới có điều kiện đi chơi xa, đi du lịch. Nhưng đối với người Việt, dịp tết vẫn là thời gian con cái trở về với gia đình, với bố mẹ, một giá trị thiêng liêng. Giá trị tinh thần trong ngày tết là không gì có thể thay đổi", TS Vũ Thế Long nhấn mạnh.