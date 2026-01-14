Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vietjet nhận vận chuyển mai, đào Tết Nguyên đán 2026, từ ngày 15.1

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
14/01/2026 17:09 GMT+7

Sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ 2026 đang về, Vietjet mang đến dịch vụ vận chuyển mai, đào, giúp người dân và du khách dễ dàng, thuận tiện mang không khí Tết về bên gia đình trong dịp sum họp đầu năm.

Từ ngày 15.1 đến 28.2.2026, Vietjet phục vụ hành khách vận chuyển mai, đào trên các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt và Hải Phòng với mức giá 450.000 đồng mỗi bó (chưa bao gồm thuế, phí).

Vietjet nhận vận chuyển mai, đào Tết Nguyên đán 2026, từ ngày 15.1 - Ảnh 1.

Theo quy định, mỗi hành khách được vận chuyển tối đa 1 bó, không quá 2 cành, không áp dụng cho cây nguyên gốc hoặc chậu có đất. Kích thước bó mai, đào không vượt quá 150cm x 40 cm x 40 cm và cần được đóng gói, bọc bảo vệ cẩn thận trước khi làm thủ tục.

Hành khách có thể đăng ký dịch vụ vận chuyển mai, đào dưới dạng hành lý ký gửi ngay trong quá trình đặt vé hoặc sau khi đã đặt chỗ thông qua website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air, hệ thống đại lý, phòng vé và tổng đài bán vé. Hành khách nên hoàn tất đăng ký dịch vụ ít nhất ba tiếng trước giờ khởi hành để được ưu tiên phục vụ.

Vietjet nhận vận chuyển mai, đào Tết Nguyên đán 2026, từ ngày 15.1 - Ảnh 2.

Trong những ngày xuân sum vầy, các chuyến bay Vietjet mang theo không khí mùa xuân ấm áp, Tết sum vầy đến khắp mọi miền. Bay cùng Vietjet, khách hàng còn có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 m.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
