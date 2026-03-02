Ngành sư phạm tăng chỉ tiêu tuyển sinh: Cơ hội rộng hơn cho thí sinh?

Tiến sĩ Phong cho biết năm nay Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến tuyển sinh 5.715 chỉ tiêu (tăng khoảng 10% so với năm ngoái).

"Chỉ tiêu tăng thì cơ hội trúng tuyển của thí sinh vào trường có tăng? Điều này còn phụ thuộc vào số lượng và chất lượng thí sinh quan tâm đăng ký xét tuyển vào trường trong năm nay", tiến sĩ Phong nói.

Giải đáp băn khoăn của học sinh Võ Trọng Hiếu (Trường THPT Gò Công Đông) về ngành toán, PGS-TS Đồng Văn Toàn, chuyên gia tâm lý, Trưởng khoa Sư phạm Trường ĐH Thủ Dầu Một, cho biết ngành toán của trường đào tạo theo hướng ứng dụng nhưng từ năm thứ 3 sinh viên được đào tạo nghiệp vụ sư phạm và phương pháp dạy học. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái dao động từ 18-22, tùy phương thức.