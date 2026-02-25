Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sư phạm có ngành điểm chuẩn 27, thí sinh học lực khá có cơ hội?
Video Giáo dục

Sư phạm có ngành điểm chuẩn 27, thí sinh học lực khá có cơ hội?

Yến Thi
Yến Thi
25/02/2026 14:00 GMT+7

Trong chương trình Tư vấn mùa thi, nhiều học sinh (HS) đặt câu hỏi về cơ hội xét tuyển các ngành sư phạm.

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết kết quả tuyển sinh năm 2025 cho thấy 14 ngành điểm chuẩn từ 27 trở lên, tuy nhiên cũng có những ngành có điểm chuẩn chỉ ở mức khá, từ 22-23. Do đó, để tăng cơ hội trúng tuyển, TS nên tận dụng tối đa các phương thức tuyển sinh của trường, như điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Riêng về kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức, tiến sĩ Phong cho hay năm nay trường dự kiến vẫn sử dụng điểm 1 môn thi (nhân hệ số 2) cộng điểm 2 môn từ học bạ THPT trong 3 năm lớp 10, 11 và 12. Do đó, TS chỉ cần có điểm thi 1 môn. Tuy nhiên, trường tổ chức 3 đợt thi, TS có thể dự thi cả 3 đợt và sử dụng điểm của đợt thi cao nhất để xét tuyển.

Lê Nguyễn Phương Nghi (HS Trường THPT Bến Cát, TP.HCM), đặt câu hỏi: "Em dự định xét tuyển vào ngành sư phạm Anh và ngôn ngữ Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, vậy theo quy định của trường em có thể dự thi môn văn để xét tuyển 2 ngành này không?". Giải đáp thông tin, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong cho biết với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt trường có quy định TS phải dự thi môn chính để có kết quả xét tuyển. Cụ thể, với ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm Anh, môn chính được quy định là tiếng Anh. Do đó, TS xét tuyển vào phương thức này cần thi môn tiếng Anh chứ không được thi môn văn thay thế.

Sư phạm có ngành điểm chuẩn 27, thí sinh khá có cơ hội?

Từ những thay đổi dự kiến của các trường ĐH năm nay, thầy cô có những lưu ý gì với học sinh lớp 12 trong thời điểm này để các em có định hướng tốt nhất cho thời gian mùa thi 2026 sắp tới?

