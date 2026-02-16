Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quy chế tuyển sinh 2026: Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ
Video Giáo dục

Quy chế tuyển sinh 2026: Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ

Yến Thi
Yến Thi
16/02/2026 09:48 GMT+7

Thí sinh xét học bạ phải đạt tối thiểu điểm thi tốt nghiệp là 15/30, được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, siết việc cộng điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ..., là những thay đổi đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT vừa ban hành.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng tuyển sinh đại học năm 2026. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng do Bộ GD-ĐT ban hành vào ngày 15.2.2026.

Quy chế chính thức đã được điều chỉnh so với dự thảo quy chế tuyển sinh phát hành ngày 28.1, đồng thời có nhiều điểm mới so với quy chế trước đây.

Quy chế tuyển sinh 2026: Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ - Ảnh 1.

Một số nội dung điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đáng chú ý gồm:

Thứ nhất, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 06 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Như vậy, thí sinh xét học bạ cũng cần có điểm thi tốt nghiệp 3 môn THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm mới được xét tuyển đại học.

Quy chế tuyển sinh 2026: Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ

Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển), trong đó:

- Điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3;

- Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5;

- Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Theo Bộ GD-ĐT, quy chế tuyển sinh chính thức có một số thay đổi so với dự thảo trước đó, sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục đào tạo và các bộ ngành.

