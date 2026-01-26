Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026
Video Giáo dục

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026

Yến Thi
Yến Thi
26/01/2026 14:00 GMT+7

Từ những thay đổi dự kiến của các trường ĐH năm nay, thầy cô có những lưu ý gì với học sinh lớp 12 trong thời điểm này để các em có định hướng tốt nhất cho thời gian mùa thi 2026 sắp tới?

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM: Thí sinh cần nỗ lực học tập, đặc biệt các môn có thể mạnh để có kết quả tốt nhất. Thí sinh theo dõi kỹ thông tin tuyển sinh cụ thể từng trường, để biết có thể thi thêm các kỳ thi nào để tăng cơ hội trúng tuyển trong mùa thi 2026.

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026 - Ảnh 1.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, chia sẻ: Hiện có nhiều thông tin, thí sinh cần tham khảo thông tin có chọn lọc để đảm bảo sự chính xác, như: trang thông tin chính thống của các trường, kênh thông tin các báo đài…

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Thí sinh cần có tâm lý vững chãi để hoàn thành mục tiêu mình đề ra. Thí sinh cũng nên có chiến lược trong việc lựa chọn ngành trường học, trong đó tìm hiểu kỹ thông tin của trường mình mong muốn xét tuyển.

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Thí sinh cần quản trị năng lượng tốt, có sức khỏe, tư duy tốt thêm sự chủ động và sáng tạo, chắc chắn sẽ thành công.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026

