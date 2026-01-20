Xu hướng điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển của nhiều trường năm 2026

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho rằng điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển 2026 là xu hướng tất yếu của các trường ĐH. Điều này xuất phát từ quy định mới được Bộ GD-ĐT nêu trong quy chế tuyển sinh 2025 và cũng phù hợp với thực tế khi có những ngành vừa xét tuyển các môn tự nhiên vừa các môn xã hội. Với quy định ràng buộc này của Bộ, thí sinh cần ít nhất 2 trong số 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của cùng một ngành phải giống nhau.

Hiện nay Bộ không giới hạn tối đa 4 tổ hợp cho mỗi ngành nên các trường ĐH có những điều chỉnh tăng số lượng tổ hợp môn. Việc các trường ĐH bỏ tổ hợp truyền thống có thể sẽ tác động tới thí sinh đã có quá trình chuẩn bị từ trước.

Tuy nhiên, không phải trường nào cũng loại bỏ các tổ hợp truyền thống này. Do đó, thí sinh đừng quá lo lắng và thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để có thông tin.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cho lời khuyên: ''Các trường ĐH khi điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển sẽ luôn trong tâm thế tính toán phương án thuận lợi nhất cho thí sinh, đây là vấn đề kỹ thuật của các trường và thí sinh cũng không cần lo lắng quá''.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi: