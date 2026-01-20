Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xu hướng điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển của nhiều trường năm 2026
Video Giáo dục

Xu hướng điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển của nhiều trường năm 2026

Yến Thi
Yến Thi
20/01/2026 16:00 GMT+7

Điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển trong năm 2026 là xu hướng tất yếu của các trường ĐH.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho rằng điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển 2026 là xu hướng tất yếu của các trường ĐH. Điều này xuất phát từ quy định mới được Bộ GD-ĐT nêu trong quy chế tuyển sinh 2025 và cũng phù hợp với thực tế khi có những ngành vừa xét tuyển các môn tự nhiên vừa các môn xã hội. Với quy định ràng buộc này của Bộ, thí sinh cần ít nhất 2 trong số 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của cùng một ngành phải giống nhau.

Xu hướng điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển của các trường ĐH năm 2026 - Ảnh 1.

Hiện nay Bộ không giới hạn tối đa 4 tổ hợp cho mỗi ngành nên các trường ĐH có những điều chỉnh tăng số lượng tổ hợp môn. Việc các trường ĐH bỏ tổ hợp truyền thống có thể sẽ tác động tới thí sinh đã có quá trình chuẩn bị từ trước.

Tuy nhiên, không phải trường nào cũng loại bỏ các tổ hợp truyền thống này. Do đó, thí sinh đừng quá lo lắng và thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để có thông tin.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cho lời khuyên: ''Các trường ĐH khi điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển sẽ luôn trong tâm thế tính toán phương án thuận lợi nhất cho thí sinh, đây là vấn đề kỹ thuật của các trường và thí sinh cũng không cần lo lắng quá''.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

Xu hướng điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển của nhiều trường năm 2026

Tin liên quan

Làm sao để làm chủ AI?

Làm sao để làm chủ AI?

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong mọi lĩnh vực, nỗi lo “AI sẽ thay thế con người” đang dần nhường chỗ cho một câu hỏi thực tế hơn: Làm sao để chúng ta làm chủ công nghệ thay vì bị đào thải bởi nó?

Hành trình xé bỏ ‘bản vẽ hỏng cuộc đời’ của thủ khoa ngành thiết kế nội thất

Khám phá thêm chủ đề

tuyển sinh 2026 tổ hợp môn xét tuyển tuyển sinh Bộ GD-ĐT Xét tuyển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận