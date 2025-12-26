Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến bỏ nhiều tổ hợp môn xét tuyển trong năm 2026

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ảnh: nhật thịnh

Sáng 26.12, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố thông tin dự kiến tổ hợp môn xét tuyển trong năm tuyển sinh 2026. Theo đó, nhiều tổ hợp môn được sử dụng trong năm tuyển sinh 2025 dự kiến không còn trong năm 2026.



Theo dự kiến, mỗi ngành sử dụng từ 4-6 tổ hợp môn xét tuyển. Trong đó, các tổ hợp của mỗi ngành đều 2 môn chung gồm toán hoặc văn kết hợp với tiếng Anh (riêng ngành luật sử dụng môn ngoại ngữ). Môn thứ 3 thí sinh được chọn một trong các môn còn lại trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong danh sách tổ hợp môn dự kiến năm 2026, trường bỏ hàng loạt tổ hợp môn được sử dụng trong năm 2025 trước đó. Đáng chú ý là các tổ hợp truyền thống trong xét tuyển ngành luật như: A00 (toán-lý-hóa) và C00 (văn-sử-địa), A01 (toán-lý-tiếng Anh). Ngoài ra, nhiều tổ hợp môn khác cũng dự kiến không được sử dụng cho năm tới như: toán-văn-giáo dục kinh tế và pháp luật, toán- giáo dục kinh tế và pháp luật-tiếng Anh...

Thay vào đó, trường bổ sung nhiều tổ hợp môn mới như: X26 (toán-tiếng Anh-tin), D11 (văn-tiếng Anh-lý), D12 (văn-tiếng Anh-hóa)… Riêng ngành luật, trường dự kiến bổ sung nhiều tổ hợp mới có sự kết hợp giữa văn, ngoại ngữ với các môn như: địa, sử, hóa, lý… Trong đó, ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật.

Bảng tổ hợp môn xét tuyển dự kiến năm 2026 của Trường ĐH Luật TP.HCM cụ thể như sau:

Trước đó, một số trường quân đội cũng thông báo điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển năm 2026 theo hướng bỏ tổ hợp A00 (toán-lý-hóa) và C00 (văn-sử-địa) và bổ sung tổ hợp mới. Nêu lý do điều chỉnh, các trường cho biết năm 2025 theo quy định tại Khoản 3, điều 1, Thông tư số 06/2025/TT- BGDĐT ngày 19.3.2025 của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6.6.2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, có quy định: "Tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét".

Trong khi, từ năm 2025 thí sinh thi tốt nghiệp bắt buộc môn ngữ văn, môn toán và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ). Việc điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển các trường trong năm tuyển sinh 2026 nhằm phù hợp với quy định tổ hợp môn xét tuyển của Bộ GD-ĐT.