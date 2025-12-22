Một số trường quân đội nêu lý do bỏ tổ hợp môn C00, A00

Học viên Học viện Biên phòng trong lễ tuyên dương thủ khoa khóa 34 nguồn: hvbp.edu.vn

Mới đây, Trường Sĩ quan chính trị đăng tải thông báo chính thức về tổ hợp môn xét tuyển đào tạo ĐH quân sự hệ chính quy năm 2026. Theo đó, năm 2026 sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển gồm: C01 (văn-toán-lý), C03 (văn-toán-sử), C04 (văn-toán-địa), D01 (văn-toán-tiếng Anh). So với năm 2025, tổ hợp môn xét tuyển của trường có điều chỉnh theo hướng bỏ tổ hợp A00 (toán-lý-hóa) và C00 (văn-sử-địa); đồng thời bổ sung tổ hợp mới C01 (văn-toán-lý).

Trong thông báo, Trường Sĩ quan chính trị nêu lý do điều chỉnh tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, năm 2025 theo quy định tại Khoản 3, điều 1, Thông tư số 06/2025/TT- BGDĐT ngày 19.3.2025 của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6.6.2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, có quy định: "Tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét".

Trong khi, từ năm 2025 thí sinh thi tốt nghiệp bắt buộc môn ngữ văn, môn toán và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ).

Do đó, năm 2026 để phù hợp quy định trên, Trường Sĩ quan chính trị sử dụng các tổ hợp lấy môn ngữ văn, toán làm gốc (2 môn thi thi tốt nghiệp bắt buộc đối với 100% thí sinh) và thay đổi ở môn thứ 3. Do vậy, trường lựa chọn các môn xét tuyển ở các tổ hợp C01, C03, C04, D01.

"Đây là phương án tối ưu đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống (A00, C00); đồng thời phù hợp ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của nhà trường và là phương án nhận được sự đồng thuận, nhất trí hơn cả của nhiều chuyên gia", thông báo trường nêu rõ.

Học viện Biên phòng cũng có thông báo chính thức về tổ hợp xét tuyển năm 2026. Theo đó, từ năm 2026, Học viện Biên phòng chỉ sử dụng 3 tổ hợp cho cả 2 ngành (biên phòng và luật) gồm: C03 (văn-toán-sử), C04 (văn-toán-địa), D01 (văn-toán-tiếng Anh). Trong khi ở năm 2025, Học viện Biên phòng sử dụng 5 tổ hợp gồm: A01 (toán-vật lý-tiếng Anh), C00 (văn-sử-địa), C01 (văn-toán-lý), C03 (văn-toán-sử), D01 (văn-toán-tiếng Anh). So với năm ngoái, nhà trường đã bỏ xét tổ hợp C00, A01, C01.

Lý giải sự điều chỉnh này, Học viện Biên phòng cũng cho biết nhằm phù hợp với quy định tổ hợp môn xét tuyển của Bộ GD-ĐT nêu trên.