Nhạc sĩ tỉ view Nguyễn Văn Chung: ‘Mẹ thích tôi học Bách khoa, tôi thì không giỏi...

Tác giả của ca khúc tỉ view - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết trước đây anh từng học khoa Du lịch khách sạn, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT). Thời gian này anh chưa định hình được mình thích học gì, muốn học gì mà việc học chỉ là theo sự hướng dẫn, sắp xếp của ba mẹ, theo khả năng của mình.

"Mẹ thích tôi học Bách khoa, tôi thì không giỏi toán, lý, hóa (khối A), tôi giỏi môn văn, tiếng Anh hơn nên tôi chọn thi khối D (toán, văn, tiếng Anh). Nhưng tôi đã tốn không ít thời gian cho việc học khối A, cũng không có nhiều thời gian cho khối D nữa, nên chắc chắn là tôi rớt Bách khoa, rớt cả Ngoại thương - trường tôi yêu thích. Hồi đó tôi cũng thích sư phạm nhưng không đủ điểm. May mắn tôi có cơ hội ở HUFLIT", nhạc sĩ của ca khúc "Nhật ký của mẹ" hồi tưởng.

Anh cũng thừa nhận thời điểm hơn 20 năm trước việc anh chọn ngành học hoàn toàn bị động, chưa có sự chủ động và nhiều cơ hội được lựa chọn như các bạn học sinh hiện nay. "Bây giờ các bạn có nhiều lời khuyên từ cha mẹ, từ những người bạn đi trước, để cho các bạn định hình con đường sẽ đi và không mất thời gian như tôi", tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" nói.