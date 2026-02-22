Tuyển sinh ĐH 2026: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có ngành tuyển tới 600 thí sinh

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong một giờ học. Trường này mới công bố chỉ tiêu tuyển sinh chính quy dự kiến năm 2026 ảnh: Ngọc Long





4 phương thức tuyển sinh vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa có thông báo phương án tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ chính quy năm 2026. Thông báo này được ban hành sau khi Bộ GD-ĐT chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non năm nay.

Theo thông báo, năm nay Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 4 phương thức xét tuyển gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên;

Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026;

Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Đối với các ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ xét tuyển sử dụng kết quả thi 2 môn năng khiếu kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn toán hoặc ngữ văn.

Chuẩn bị mở cổng đăng ký dự thi đợt 1 Theo quy định của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026 sẽ thực hiện các bước đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dkdgnl.hcmue.edu.vn/. Theo đó, để dự thi đợt đầu tiên diễn ra từ ngày 26-29.3, thí sinh cần thực hiện đăng ký dự thi từ ngày 25.2 đến hết ngày 12.3.

Tăng hơn 500 chỉ tiêu so với năm 2025

Đồng thời, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố chỉ tiêu dự kiến trong tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ chính quy năm 2026. Trong tổng 5.715 chỉ tiêu của năm nay, có 4.775 chỉ tiêu cho trụ sở chính TP.HCM, 590 cho Phân hiệu Long An và 350 cho Phân hiệu Gia Lai. Trường chỉ tuyển sinh 1 mã ngành bậc CĐ ngành giáo dục mầm non tại 2 phân hiệu, còn lại các ngành đều tuyển sinh trình độ ĐH.

Đáng chú ý, một số ngành trường dự kiến tuyển nhiều chỉ tiêu cho tất cả cơ sở đào tạo như: giáo dục mầm non 600 chỉ tiêu, giáo dục tiểu học 550, sư phạm khoa học tự nhiên 250, sư phạm tiếng Anh 215, sư phạm lịch sử-địa lý 200 …

Nhiều ngành sư phạm khác năm nay tuyển trên 100 thí sinh như: sư phạm toán học 180 chỉ tiêu, sư phạm ngữ văn 160, giáo dục thể chất 150, sư phạm tin học 100, giáo dục quốc phòng-an ninh 100…

Trong khi đó, nhiều ngành sư phạm chỉ tuyển 30-50 chỉ tiêu như: sư phạm tiếng Nga, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm địa lý, sư phạm lịch sử, sư phạm sinh học, sư phạm hóa học, sư phạm vật lý…

Một số ngành ngoài sư phạm cũng tuyển sinh 150 - 200 chỉ tiêu mỗi ngành như: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, tâm lý học, công nghệ thông tin…

Chỉ tiêu từng ngành như bảng sau:

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh với 5.195 chỉ tiêu cho 45 ngành đào tạo ĐH và 1 ngành CĐ giáo dục mầm non. Trong đó, cơ sở chính tại TPHCM tuyển 4.275 chỉ tiêu, Phân hiệu Long An tuyển 620 và Phân hiệu Gia Lai 300. So với năm ngoái, năm nay trường dự kiến tăng thêm 500 chỉ tiêu. Trong đó, ngành dự kiến tăng chỉ tiêu nhiều nhất là giáo dục mầm non – trình độ ĐH (tăng 100 chỉ tiêu so với năm ngoái tính chung cả 3 cơ sở). Một số ngành chỉ tiêu tăng nhẹ như: sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn…