Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Thay đổi chỗ ở sau ngày 3.3, cập nhật cách nào?

Phụ huynh học sinh rà soát cập nhật thông tin trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp đến hết ngày 3.3 ẢNH: BẢO CHÂU





Học sinh trường tư, thay đổi nơi ở sẽ cập nhật thông tin tuyển sinh đầu cấp ra sao?

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, ngày mai (3.3) sẽ kết thúc thời gian phụ huynh học sinh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 đăng nhập vào trang thông tin tuyển sinh đầu cấp thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để rà soát, xác nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến.

Sau ngày 3.3, các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Chính vì vậy, Sở GD-ĐT đưa ra lưu ý, những phụ huynh học sinh có con em chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 nhanh chóng thực hiện việc rà soát và cập nhật thông tin để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi trong tuyển sinh đầu cấp của học sinh khi phân tuyến.

Với trường hợp phụ huynh học sinh có con không học mầm non hoặc học mầm non, tiểu học tư thục "không tìm thấy thông tin trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, không biết phải rà soát và xác nhận thế nào?", Sở GD-ĐT hướng dẫn phụ huynh cần liên hệ UBND phường, xã nơi mình cư trú. UBND phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng công an cùng cấp thực hiện rà soát thông tin của trẻ trong độ tuổi sinh vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên đang ở thực tế trên địa bàn, đặc biệt thông tin "nơi ở hiện tại" trong VNeID của phụ huynh.

UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chưa học mầm non và học sinh lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên lên hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Theo Sở GD-ĐT, tất cả trẻ em trong độ tuổi quy định (độ tuổi tuyển sinh lớp 1 và lớp 6) đều có nghĩa vụ khai báo thông tin trên Cổng tuyển sinh các lớp đầu cấp. Điều này áp dụng cho tất cả trẻ em, bất kể đang học tại cơ sở giáo dục công lập hay tư thục. Nhà trường có trách nhiệm đồng bộ dữ liệu lên hệ thống để phụ huynh học sinh rà soát và nắm được đầy đủ thông tin về đối tượng tuyển sinh.

Sở GD-ĐT nhấn mạnh, trong trường hợp các trường tư thục không thực hiện việc đồng bộ dữ liệu, phụ huynh có thể thông báo cho UBND phường, xã nơi trường đặt địa điểm để phòng quản lý nhắc nhở và hỗ trợ.

Ngoài ra, có nhiều phụ huynh học sinh lo lắng, thời điểm này gia đình ở tại phường A nhưng dự kiến 2 tháng sau sẽ chuyển về sinh sống ở địa chỉ khác thì gia đình phải làm thế nào để con em được học theo nơi cư trú mới trong khi quy định của Sở GD-ĐT là sau ngày 3.3, các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sẽ không được giải quyết?

Đối với các trường hợp học sinh có thay đổi nơi ở hiện tại sau ngày 3.3, Sở GD-ĐT cho hay, các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau: Chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác; hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt khi bước vào giai đoạn tuyển sinh chính thức và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Giáo viên các trường tư vấn cho phụ huynh về tuyển sinh đầu cấp ẢNH: BẢO CHÂU

Cũng trong thời gian này, UBND phường, xã, đặc khu cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của các cơ sở giáo dục thường xuyên lên cơ sở dữ liệu tuyển sinh. Phụ huynh học sinh của 2 nhóm học sinh này lưu ý rà soát thông tin con em trên trang tuyển sinh đầu cấp.

Từ ngày 4.3 đến ngày 9.3, Sở GD-ĐT tổng hợp, gửi UBND phường, xã, đặc khu danh sách trẻ dự kiến vào lớp 1 và học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2026- 2027 để rà soát, xác nhận; làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở GD-ĐT cho hay, công tác rà soát thông tin này không phải là tuyển sinh hay phân bổ học sinh. Đây là giai đoạn thu thập, rà soát dữ liệu nhằm: Cung cấp cơ sở dữ liệu cho thành phố và các địa phương nắm bắt tình hình đối tượng tuyển sinh; Làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027; Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đáp ứng nhu cầu tuyển sinh. Công tác tuyển sinh chính thức sẽ triển khai sau khi UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tuyển sinh theo quy định.

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các trường THPT (công lập, tư thục); trung tâm GDTX-GDNN, các trường cao đẳng, trung cấp thực hiện việc báo cáo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027.

Cụ thể, đối với tuyển sinh lớp 1, UBND 168 phường, xã, đặc khu, báo cáo quy mô trẻ 5 tuổi dự kiến vào lớp 1, số trẻ dự kiến vào lớp 1, số phòng học, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến.

Đối với tuyển sinh lớp 6, UBND các địa phương báo cáo số học sinh lớp 9 hoàn thành bậc THCS, tổng số phòng học dành cho lớp 6, số lớp 6 học 2 buổi và tổng số học sinh lớp 6...

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT công lập báo cáo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, đề xuất phương thức tuyển sinh.

Các trung tâm GDTX-GDNN, trường cao đẳng, trung cấp, báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 và đề xuất phương thức tuyển sinh, thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh…

Riêng trường ngoài công lập có vốn đầu tư trong nước hay vốn đầu tư nước ngoài, bên cạnh chỉ tiêu tuyển sinh còn báo cáo các hồ sơ minh chứng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của tất cả các địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục. Hồ sơ gồm: Minh chứng về quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng mặt bằng; Kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện mua sắm trang thiết bị; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ và bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với trường học; Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng công trình; Quyết định thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục; Bản vẽ hiện trạng các khối công trình, dãy nhà minh chứng về điều kiện tổng diện tích sàn xây dựng; Đề án thời điểm thành lập trường/điểm trường.