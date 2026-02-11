Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Phường, xã quyết định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, 6

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành, TP.HCM) tư vấn về quy định tuyển sinh đầu cấp cho phụ huynh học sinh ẢNH: H.T

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các trường THPT (công lập, tư thục); trung tâm GDTX-GDNN, các trường cao đẳng, trung cấp thực hiện việc báo cáo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027.

Cụ thể, đối với tuyển sinh lớp 1, UBND 168 phường, xã, đặc khu, báo cáo quy mô trẻ 5 tuổi dự kiến vào lớp 1, số trẻ dự kiến vào lớp 1, số phòng học, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến.

Đối với tuyển sinh lớp 6, UBND các địa phương báo cáo số học sinh lớp 9 hoàn thành bậc THCS, tổng số phòng học dành cho lớp 6, số lớp 6 học 2 buổi và tổng số học sinh lớp 6...

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT công lập báo cáo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, đề xuất phương thức tuyển sinh.

Các trung tâm GDTX-GDNN, trường cao đẳng, trung cấp, báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 và đề xuất phương thức tuyển sinh, thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh…

Riêng trường ngoài công lập có vốn đầu tư trong nước hay vốn đầu tư nước ngoài, bên cạnh chỉ tiêu tuyển sinh còn báo cáo các hồ sơ minh chứng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của tất cả các địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục. Hồ sơ gồm: Minh chứng về quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng mặt bằng; Kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện mua sắm trang thiết bị; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ và bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với trường học; Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng công trình; Quyết định thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục; Bản vẽ hiện trạng các khối công trình, dãy nhà minh chứng về điều kiện tổng diện tích sàn xây dựng; Đề án thời điểm thành lập trường/điểm trường.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, từ ngày 3.2 đến ngày 3.3, phụ huynh học sinh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 đăng nhập vào trang thông tin tuyển sinh đầu cấp thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để rà soát, xác nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến.

Cũng trong thời gian này, UBND phường, xã, đặc khu cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của các cơ sở giáo dục thường xuyên lên cơ sở dữ liệu tuyển sinh. Phụ huynh học sinh của 2 nhóm học sinh này lưu ý rà soát thông tin con em trên trang tuyển sinh đầu cấp.

Từ ngày 4.3 đến ngày 9.3, Sở GD-ĐT tổng hợp, gửi UBND phường, xã, đặc khu danh sách trẻ dự kiến vào lớp 1 và học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2026- 2027 để rà soát, xác nhận; làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý phụ huynh học sinh cần rà soát thông tin tuyển sinh đầu cấp cho con em chính xác ẢNH: H.T

Cập nhật chính xác thông tin để không ảnh hưởng kết quả phân tuyến

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu UBND 168 phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng công an cùng cấp thực hiện rà soát thông tin của trẻ trong độ tuổi sinh vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên đang ở thực tế trên địa bàn, đặc biệt thông tin "nơi ở hiện tại" trong VNeID của phụ huynh.

UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chưa học mầm non và học sinh lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên lên hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT TP.HCM lưu ý phụ huynh chú ý trong việc cập nhật thông tin và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà trường, phường, xã nơi cư trú. Nếu không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên Trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.