Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Sở GD-ĐT cảnh báo lừa đảo thông tin học sinh

Phụ huynh rà soát thông tin học sinh từ ngày 3.2 đến ngày 3.3 để phục vụ tuyển sinh đầu cấp Ảnh: Bích Thanh

Hiện nay, Sở GD-ĐT TP.HCM ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của sở, cán bộ phụ trách tuyển sinh các trường học và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh để liên hệ với phụ huynh nhằm thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp.

Chính vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của phụ huynh và học sinh, Sở GD-ĐT thông tin về phương thức liên lạc và khẳng định Sở GD-ĐT, trường học và đội hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh với phụ huynh.

Nguồn thông tin chính thức sẽ công bố trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn hoặc cổng thông tin điện tử của các trường học, và văn bản chính của nhà trường.

Từ đó, Sở GD-ĐT cảnh báo phụ huynh không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng phí không chính thức khi có người gọi điện. Mọi thắc mắc phụ huynh học sinh liên hệ trực tiếp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, từ ngày 3.2 đến ngày 3.3 phụ huynh học sinh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 đăng nhập vào cổng tuyển sinh đầu cấp rà soát, cập nhật và xác nhận thông tin của con em mình.

Sở GD-ĐT yêu cầu tất cả học sinh trong độ tuổi tuyển sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS phải có hồ sơ dữ liệu đầy đủ trên hệ thống CSDL ngành. Các sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo tất cả học sinh thuộc diện tuyển sinh đều có mã định danh và thực hiện xác thực dữ liệu định danh với CSDL quốc gia về dân cư. Các trường hợp chưa có mã định danh vì lý do đặc biệt (trẻ em cơ nhỡ, người nước ngoài…), UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách, đính kèm minh chứng và chuyển về Sở GD-ĐT để xem xét, hướng dẫn.

Sở GD-ĐT cũng thông tin, tất cả các trường hợp học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, Sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống, nhà trường theo dõi để lấy thông tin đăng nhập gửi phụ huynh.

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong quá trình rà soát dữ liệu và cập nhật minh chứng trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT đề nghị các trường mầm non, trường tiểu học phân công giáo viên chủ nhiệm, nhân viên chuyên trách tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu. Cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin về nơi ở hiện tại theo dữ liệu VNeID của phụ huynh đúng quy định kèm theo minh chứng hợp lệ. Thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin đã cập nhật trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.