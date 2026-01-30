Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Phụ huynh lưu ý mốc thời gian quan trọng từ ngày 3.2

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý phụ huynh học sinh rà soát, cập nhật thông tin tuyển sinh đầu cấp đúng quy định ẢNH: BÍCH THANH

Nhà trường hỗ trợ phụ huynh rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đầu cấp

Để đảm bảo dữ liệu của học sinh phục vụ cho kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND phường, xã, đặc khu, chỉ đạo các trường mầm non và trường tiểu học triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát dữ liệu.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường đảm bảo tất cả học sinh trong độ tuổi quy định được đồng bộ hóa dữ liệu đầy đủ, chính xác vào hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT. Cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin theo đúng thời gian quy định và thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Phân công nhân sự phụ trách tiếp nhận, tổng hợp và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh, cơ sở giáo dục phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo công tác rà soát và cập nhật thông tin tuyển sinh được thực hiện đúng quy định.

Đối với các trường hợp đặc biệt, phức tạp vượt thẩm quyền giải quyết, các đơn vị tổng hợp báo cáo kịp thời cho Sở GD-ĐT (thông qua Phòng Quản lý Chất lượng) để phối hợp giải quyết.

Đồng thời nhằm mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong quá trình rà soát dữ liệu và cập nhật minh chứng trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp. Sở GD-ĐT đề nghị các trường mầm non, trường tiểu học phân công giáo viên chủ nhiệm, nhân viên chuyên trách tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu.

Cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin về nơi ở hiện tại theo dữ liệu VNeID của phụ huynh đúng quy định kèm theo minh chứng hợp lệ. Thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin đã cập nhật trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Phụ huynh chú ý cập nhật thông tin đúng quy định thời gian

Về phía phụ huynh học sinh, Sở GD-ĐT cũng hướng dẫn cần truy cập, kiểm tra và xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, đúng thời hạn.

Chủ động phối hợp với nhà trường hoặc chính quyền địa phương để điều chỉnh thông tin đúng thời hạn quy định; cung cấp đầy đủ minh chứng, giấy tờ hợp lệ khi có thay đổi thông tin so với dữ liệu nơi ở hiện tại trên VNeID.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý phụ huynh học sinh nếu không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên Trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Theo ông Phong, các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Các phần việc phụ huynh cần thực hiện theo bảng sau: