Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Phụ huynh chưa đăng nhập được, Sở GD-ĐT nêu hướng dẫn

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Sở GD-ĐT đã được xử lý ổn định sau khi phụ huynh học sinh phản ánh ẢNH: SỞ GD-ĐT

Sáng nay (3.2) là ngày đầu tiên trong thời hạn 30 ngày để phụ huynh vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp cập nhật, rà soát thông tin học sinh. Tuy nhiên đã xảy ra tình trạng một số phụ huynh học sinh chưa đăng nhập được hoặc đăng nhập nhưng hệ thống chạy chậm...

Bộ phận kỹ thuật công tác tuyển sinh đầu cấp của Sở GD-ĐT cho biết có 2 nguyên nhân chính: Quá tải do số lượng phụ huynh học sinh đăng nhập cùng lúc từ 3 khu vực (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) hoặc một số trường hợp phụ huynh chọn sai cấp học khi xác nhận thông tin.

Sở GD-ĐT đã ghi nhận vấn đề và triển khai các giải pháp như yêu cầu kỹ thuật tăng cường mở rộng tải hệ thống tuyển sinh đầu cấp, điều chỉnh thông báo đầy đủ chính xác để hỗ trợ phụ huynh xác định vấn đề. Đồng thời yêu cầu các đơn vị bố trí nhân sự hỗ trợ phụ huynh trong suốt thời gian đăng ký.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho hay, hiện tại hệ thống đã được xử lý ổn định để phục vụ các thao tác của phụ huynh.

Cũng trong buổi sáng nay, khá nhiều bạn đọc lo lắng đã gửi thắc mắc đến Báo Thanh Niên khi trên VNeID chưa cập nhật khu phố mới sau khi sáp nhập nhưng đúng thông tin số nhà, nơi ở hiện tại. Phụ huynh không biết sẽ xử lý như thế nào.

Phụ huynh cập nhật, rà soát thông tin học sinh trên cổng tuyển sinh đầu cấp sáng nay ảnh: ĐàoNgọc Thạch

Trước tình huống VNeID chưa cập nhật thông tin đầy đủ theo quy định về chính quyền 2 cấp, Sở GD-ĐT cho biết đã có dự báo và đưa ra phương án xử lý.

Cụ thể, các trường học lập danh sách tổng hợp các trường hợp của phụ huynh học sinh nói trên và gửi đến phường/xã để xác minh thông tin.

Các phường/xã phối hợp công an địa phương thực hiện xác minh và trả lời công văn cho đơn vị. Sau đó, trường học cập nhật thông tin theo nội dung xác minh của phường/xã.

Đến giai đoạn tuyển sinh, khi nộp hồ sơ trực tuyến, bên cạnh ảnh VNeID, phụ huynh học sinh có thể đính kèm biên bản xác nhận của phường xã đặc khu hoặc đơn vị.

Các trường phân công giáo viên hỗ trợ phụ huynh trong quá trình cập nhật trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý phụ huynh học sinh nếu không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên Trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh. Theo ông Phong, các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM. Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong quá trình rà soát dữ liệu và cập nhật minh chứng trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT đề nghị các trường mầm non, trường tiểu học phân công giáo viên chủ nhiệm, nhân viên chuyên trách tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu. Cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin về nơi ở hiện tại theo dữ liệu VNeID của phụ huynh đúng quy định kèm theo minh chứng hợp lệ. Thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin đã cập nhật trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Việc tuyển sinh sẽ thực hiện trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và tiếp tục khai thác tiện ích bản đồ GIS, tối ưu hóa mạng lưới trường lớp để phân tuyến hợp lý hơn trên quy mô lớn.

Theo chuyên viên phòng quản lý chất lượng của Sở GD-ĐT, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, không còn phòng GD-ĐT như trước đây nên các phường, xã, đặc khu cùng các trường học cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, cập nhật thông tin học sinh. UBND phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng công an cùng cấp thực hiện rà soát thông tin của trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non và HS lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên đang ở thực tế trên địa bàn, đặc biệt thông tin "nơi ở hiện tại" trong VNeID của phụ huynh; đồng thời chịu trách nhiệm cập nhật danh sách này lên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tuyển sinh đầu cấp, thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Phụ huynh học sinh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 lưu ý cập nhật thông tin trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp từ nay đến ngày 3.3 ẢNH: BẢO CHÂU

Sở GD-ĐT yêu cầu tất cả học sinh trong độ tuổi tuyển sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS phải có hồ sơ dữ liệu đầy đủ trên hệ thống CSDL ngành. Các sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo tất cả học sinh thuộc diện tuyển sinh đều có mã định danh và thực hiện xác thực dữ liệu định danh với CSDL quốc gia về dân cư. Các trường hợp chưa có mã định danh vì lý do đặc biệt (trẻ em cơ nhỡ, người nước ngoài…), UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách, đính kèm minh chứng và chuyển về Sở GD-ĐT để xem xét, hướng dẫn.

Sở GD-ĐT cũng thông tin, tất cả các trường hợp học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, Sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống, nhà trường theo dõi trên hệ thống để lấy thông tin đăng nhập gửi phụ huynh.

Từ hôm nay (3.2), TP.HCM bắt đầu mở cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, phụ huynh học sinh truy cập, rà soát, cập nhật và xác nhận thông tin của con em mình.