Ngày mai, Sở GD-ĐT TP.HCM mở cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, phụ huynh làm gì?

Để đảm bảo dữ liệu học sinh trong độ tuổi vào lớp 1, lớp 6 chính xác giúp cho quá trình tuyển sinh đầu cấp minh bạch, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học gần nơi cư trú, Sở GD-ĐT TP.HCM mở công tuyển sinh đầu cấp trong vòng 30 ngày, phụ huynh học sinh truy cập, rà soát, cập nhật và xác nhận thông tin của con em.

Ngày mai 3.2, Sở GD-ĐT TP.HCM bắt đầu mở cổng hệ thống tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh cập nhật, rà soát thông tin học sinh ẢNH: SỞ GD-ĐT

5 bước xác nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn phụ huynh học sinh từ ngày 3.2 đến ngày 3.3, đăng nhập vào trang thông tin tuyển sinh đầu cấp thành phố tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, để rà soát, xác nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến, theo các bước:

Bước 1: Mở trình duyệt web Microsoft Edge (hoặc Firefox, Chrome,Cốc cốc, Safari…).

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/.

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh học sinh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Chọn [Xác nhận thông tin], chọn cấp học, số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện tra cứu kết quả tuyển sinh.

Học sinh đang học cuối cấp mầm non, phụ huynh học sinh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là tiểu học.

Học sinh đang học lớp 5, phụ huynh học sinh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là THCS.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện "Kiểm tra thông tin học sinh", phụ huynh thực hiện rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp học sinh.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường bố trí giáo viên hỗ trợ phụ huynh trong quá trình cập nhật, rà soát thông tin ẢNH: BÍCH THANH

Nhà trường phân công giáo viên hỗ trợ phụ huynh

Về phía phụ huynh học sinh, Sở GD-ĐT cũng hướng dẫn cần truy cập, kiểm tra và xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, đúng thời hạn.

Chủ động phối hợp với nhà trường hoặc chính quyền địa phương để điều chỉnh thông tin đúng thời hạn quy định; cung cấp đầy đủ minh chứng, giấy tờ hợp lệ khi có thay đổi thông tin so với dữ liệu nơi ở hiện tại trên VNeID.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý phụ huynh học sinh nếu không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên Trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Theo ông Phong, các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong quá trình rà soát dữ liệu và cập nhật minh chứng trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT đề nghị các trường mầm non, trường tiểu học phân công giáo viên chủ nhiệm, nhân viên chuyên trách tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu.

Cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin về nơi ở hiện tại theo dữ liệu VNeID của phụ huynh đúng quy định kèm theo minh chứng hợp lệ. Thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin đã cập nhật trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.