Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Lưu ý phụ huynh về rà soát dữ liệu

Việc tuyển sinh sẽ thực hiện trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và tiếp tục khai thác tiện ích bản đồ GIS, tối ưu hóa mạng lưới trường lớp để phân tuyến hợp lý hơn trên quy mô lớn.

Đ ỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU HỌC SINH

Chính vì là lần đầu tiên tổ chức tuyển sinh với số lượng trường học rất lớn gần 2.100 trường tại 168 phường, xã, đặc khu nên ngay từ đầu tháng 1, Sở GD-ĐT TP.HCM đã bắt đầu triển khai kế hoạch rà soát dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027, thay vì tháng 3 như những năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết để nguồn dữ liệu tuyển sinh đầu cấp chính xác và đầy đủ, đảm bảo minh bạch, công bằng, 168 phường, xã, đặc khu cần thực hiện việc rà soát dữ liệu học sinh (HS) trong độ tuổi tuyển sinh các lớp đầu cấp; từ đó lập kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh và HS trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến với nguồn dữ liệu tuyển sinh được lấy từ cơ sở dữ liệu của ngành GD-ĐT tại https://csdl.hcm.edu.vn.

Phụ huynh làm thủ tục nhập học vào lớp 6 cho con trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, theo phân cấp, UBND 168 phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức quy hoạch và phân bổ HS theo đúng chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh tại địa phương bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục.

Theo chuyên viên phòng khảo thí của Sở GD-ĐT, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, không còn phòng GD-ĐT như trước đây nên các phường, xã, đặc khu cùng các trường học cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, cập nhật thông tin học sinh. UBND phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng công an cùng cấp thực hiện rà soát thông tin của trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non và HS lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên đang ở thực tế trên địa bàn, đặc biệt thông tin "nơi ở hiện tại" trong VNeID của phụ huynh; đồng thời chịu trách nhiệm cập nhật danh sách này lên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tuyển sinh đầu cấp, thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Sở GD-ĐT yêu cầu tất cả HS trong độ tuổi tuyển sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS phải có hồ sơ dữ liệu đầy đủ trên hệ thống CSDL ngành. Các sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo tất cả HS thuộc diện tuyển sinh đều có mã định danh và thực hiện xác thực dữ liệu định danh với CSDL quốc gia về dân cư. Các trường hợp chưa có mã định danh vì lý do đặc biệt (trẻ em cơ nhỡ, người nước ngoài…), UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách, đính kèm minh chứng và chuyển về Sở GD-ĐT để xem xét, hướng dẫn.

Sở GD-ĐT cũng thông tin, tất cả các trường hợp HS cuối cấp chưa có mã định danh, Sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống, nhà trường theo dõi trên hệ thống để lấy thông tin đăng nhập gửi phụ huynh. Từ hôm nay (3.2), TP.HCM bắt đầu mở cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, phụ huynh HS truy cập, rà soát, cập nhật và xác nhận thông tin của con em.

Phụ huynh sẽ được các trường bố trí giáo viên hỗ trợ ảnh: Nhật Thịnh





M ỘT THÁNG ĐỂ PHỤ HUYNH KIỂM TRA, XÁC NHẬN THÔNG TIN

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn), thông tin giáo viên chủ nhiệm đã thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu HS lớp 5 trên CSDL ngành, xác thực dữ liệu định danh HS với CSDL quốc gia về dân cư. Nhà trường cũng đồng bộ dữ liệu HS lớp 5 từ CSDL ngành sang CSDL tuyển sinh đầu cấp. Giáo viên chủ nhiệm các lớp 5 thông báo tài khoản đăng nhập để phụ huynh rà soát trên trang tuyển sinh của TP từ ngày 3 - 15.2; sau đó nhà trường rà soát, cập nhật điều chỉnh thông tin (nếu có) từ ngày 16.2 - 3.3...

Trường hợp cần điều chỉnh thông tin, phụ huynh nhập nội dung đề nghị điều chỉnh, đính kèm minh chứng lên hệ thống bao gồm bản scan giấy khai sinh của HS; hình ảnh thông tin VNeID chứa nội dung nơi ở hiện tại của phụ huynh và HS. Nhà trường có trách nhiệm xác minh nội dung phụ huynh đề nghị điều chỉnh và tiến hành điều chỉnh thông tin. Sau khi nhà trường điều chỉnh thông tin, phụ huynh truy cập Trang tuyển sinh đầu cấp của TP để kiểm tra, xác nhận thông tin chính xác.

Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định (ngày 3.3) sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, TP khác hoặc có lý do chính đáng được ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Từ ngày 4 - 9.3, Sở GD-ĐT tổng hợp, gửi UBND phường, xã, đặc khu danh sách trẻ dự kiến vào lớp 1 và HS lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 để rà soát, xác nhận; làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trình UBND TP phê duyệt.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý phụ huynh nếu không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên Trang tuyển sinh đầu cấp của TP và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.