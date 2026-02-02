Tuyển sinh ĐH 2026: Chuyển hướng tổ hợp môn khi hạn chế khối thi truyền thống

Chương trình được truyền hình trực tuyến tại website Báo Thanh Niên (thanhnien.vn), fanpage Facebook, kênh TikTok, YouTube của Báo Thanh Niên.

Chương trình Tư vấn mùa thi là cơ hội để học sinh được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về tuyển sinh, chọn ngành chọn nghề… ẢNH: BÁ DUY





T ẬP TRUNG VÀO CÁC MÔN CỐT LÕI ĐÃ LỰA CHỌN TRƯỚC ĐÓ

Trước thông tin năm 2026 các tổ hợp xét tuyển ĐH phải có môn toán hoặc văn là môn chính, đồng thời một số trường ĐH bỏ tổ hợp xét tuyển truyền thống A00 (toán, lý, hóa) và C00 (văn, sử, địa), nhiều học sinh (HS) bày tỏ băn khoăn. Trong chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra hôm qua tại Trường ĐH Nha Trang, nhiều em thắc mắc nếu đã ôn tập theo các tổ hợp môn A00, C00 thì bây giờ nên chuyển sang những tổ hợp môn nào tương đương mà vẫn giữ được các môn đã ôn tập từ trước?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, lưu ý HS không nên lo lắng vì nhiều trường vẫn giữ tổ hợp A00, C00, hoặc bên cạnh đó vẫn giữ 1 hoặc 2 môn là môn cốt lõi. Ví dụ tổ hợp A00, môn toán và lý là 2 môn cốt lõi vẫn được giữ lại, thí sinh chỉ cần thay đổi môn thứ 3, thành tổ hợp môn mới như toán, lý, tiếng Anh; toán, lý, tin học; toán, lý, sử...

"Nhiều ngành sẽ có môn văn là môn cốt lõi. Tổ hợp C00 có thể chuyển sang tổ hợp mới như văn, sử, hoặc văn, địa và môn thứ 3 để trở thành các tổ hợp môn như văn, sử, hóa; văn, sử, lý; văn, địa, hóa... Các em cứ tập trung vào 1 hay 2 môn cốt lõi đã lựa chọn trước đó. Ngoài ra, nếu không sử dụng tổ hợp để xét tuyển, thí sinh vẫn có rất nhiều cơ hội xét tuyển theo các phương thức khác như xét điểm đánh giá năng lực, xét điểm kỳ thi chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kỳ thi V-SAT. Đặc biệt, tại kỳ thi V-SAT các em cũng có thể đăng ký tổ hợp môn để dự thi như toán, văn, địa; toán, lý, ngoại ngữ; toán, lý, địa... miễn sao trường ĐH các em đăng ký có xét tuyển tổ hợp này", thạc sĩ Phụng nhấn mạnh.

Trường ĐH Tài chính - Marketing trước đây dự kiến 4 tổ hợp nhưng sau khi Bộ GD-ĐT đưa ra dự thảo, trường điều chỉnh tổ hợp, trong đó môn toán là môn cốt lõi, phát triển thành nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau. Tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, hầu hết các ngành có môn Anh là môn chính trong tổ hợp, đồng thời trường vẫn giữ tổ hợp A00 cho ngành công nghệ thông tin và C00 cho ngành luật.

Từ dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2026 do Bộ GD-ĐT vừa công bố, tại chương trình tư vấn, PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, đưa ra những con số để HS lưu ý là 5-6-10-1-3. Theo đó, giới hạn 5 phương thức xét tuyển, xét học bạ 6 học kỳ, giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ 1 lần (hoặc quy đổi điểm tiếng Anh hoặc quy đổi điểm cộng), và tối đa 3 điểm cộng từ các điểm ưu tiên và điểm thưởng.

Học sinh thích thú trải nghiệm tại gian hàng Khoa Cơ khí Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

H ỌC TẠI PHÂN HIỆU CÓ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM Ở CƠ SỞ CHÍNH ?

Tại buổi tư vấn, Đỗ Thị Thanh Lan, HS Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, đặt câu hỏi: "Nếu em theo học phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa thì bằng tốt nghiệp, học phí... có giống ở cơ sở TP.HCM? Trong quá trình học có được luân chuyển hay trải nghiệm ở cơ sở chính tại TP.HCM không?".

Thầy Nguyễn Minh Hoàng, Phòng Đại học Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho hay: "Trong quá trình học, sinh viên học ở Khánh Hòa sẽ có những học phần học luân chuyển tại TP.HCM. Bằng cấp của các phân hiệu và cơ sở chính là như nhau. Các em có lợi thế là học phí học tại Khánh Hòa thấp hơn TP.HCM, mỗi học kỳ khoảng 20-24 triệu đồng", thầy Hoàng thông tin.

Cùng ở Khánh Hòa, Trường ĐH Nha Trang đào tạo nhiều ngành học các khối kinh doanh, kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ, thủy sản, du lịch với 71 chương trình và 3.800 chỉ tiêu cho năm 2026. Trả lời câu hỏi chương trình đặc biệt và chương trình tiêu chuẩn của trường khác nhau ra sao, PGS-TS Tô Văn Phương thông tin chương trình đặc biệt có đầu vào cao hơn, đặc biệt là điều kiện ngoại ngữ, và đầu ra cũng có yêu cầu ngoại ngữ IELTS từ 5.5 trở lên.

hơn 2.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại Trường ĐH Nha Trang tham dự chương trình Tư vấn mùa thi ảnh: Bá Duy

Nguyễn Thu Hương, HS Trường THPT Phạm Văn Đồng, thắc mắc muốn học ngành tiếng Trung nhưng chưa biết tiếng Trung thì có thể đăng ký xét tuyển hay không và cơ hội việc làm ra sao. Thạc sĩ Phi Hoài Linh, giảng viên Khoa Khoa học xã hội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, thông tin tỷ lệ hàng xuất khẩu của VN sang Trung Quốc rất lớn. Tại TP.HCM có rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và Khánh Hòa cũng là nơi có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đại lục, Đài Loan, nên nhu cầu nhân lực ngành tiếng Trung rất lớn. "Các em không cần biết tiếng Trung trước, khi vào học sẽ được đào tạo từ đầu. Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn liên kết với một số trường ĐH Trung Quốc đại lục và Đài Loan để sinh viên có cơ hội giao lưu, kết nối, trao đổi sinh viên", thạc sĩ Hoài Linh cho biết thêm.

Xe thông minh, thư pháp, vẽ chân dung thu hút học sinh Sáng 1.2, không khí sôi động tràn ngập Trường ĐH Nha Trang khi hơn 2.000 học sinh (HS) đến từ 20 trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026. Không chỉ lắng nghe chuyên gia giải đáp thắc mắc về tuyển sinh, tổ hợp môn, ngành nghề, các em HS còn hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm tại 11 gian hàng của các trường ĐH, CĐ, trung tâm du học và ngoại ngữ. Gian hàng Khoa Động lực và Ô tô của Trường ĐH Nha Trang gây ấn tượng mạnh với các mô hình xe tự chế chạy xăng, điện và xe điều khiển do sinh viên thực hiện. Thầy Trần Đăng Khôi, giảng viên ngành kỹ thuật ô tô, cho biết: "Chương trình mới sẽ cập nhật mạnh mẽ các học phần về điều khiển tự động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tập trung vào định hướng ô tô thông minh". Không kém phần sôi động, gian hàng Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường ĐH Tôn Đức Thắng thu hút HS bằng những trải nghiệm sáng tạo: hướng dẫn làm thiệp ký họa handmade, vẽ chân dung và viết thư pháp ngày tết. Minh Hằng, HS lớp 12C10 Trường THPT Nguyễn Thái Học (xã Diên Khánh), đặc biệt quan tâm lĩnh vực kỹ thuật, dành nhiều thời gian trải nghiệm tại gian hàng Khoa Cơ khí Trường ĐH Nha Trang. "Em thấy chương trình năm nay rất vui và thú vị. Các gian hàng được trang trí đẹp mắt, ngành nghề giới thiệu đa dạng, giúp chúng em có thêm nhiều thông tin bổ ích", Hằng cho biết. Các gian hàng của ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Khánh Hòa, Trường ĐH Thái Bình Dương cũng tấp nập HS, phụ huynh tham gia. Sự phong phú về lĩnh vực đã tạo nên không gian trải nghiệm sinh động, giúp HS có thêm cơ sở để định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp. Bá Duy