Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi 2026: Sân trường thành ‘sàn giao dịch’ việc làm

Sự kiện do Trường ĐH Thủy lợi tổ chức với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Sinh viên xếp hàng chờ phỏng vấn tại gian tuyển dụng của Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) ẢNH: THU HẰNG

Doanh nghiệp “đón” sinh viên từ sáng sớm

Từ hơn 7 giờ sáng 1.2, khuôn viên Trường ĐH Thủy lợi đã rộn ràng khác thường. Các gian hàng tuyển dụng được dựng ngay ngắn dọc sân trường, đại diện doanh nghiệp tất bật chuẩn bị tài liệu, danh sách vị trí cần tuyển, sẵn sàng chào đón sinh viên. Không khí nhộn nhịp kéo dài suốt buổi sáng, khi từng nhóm sinh viên nối nhau đến tìm hiểu thông tin, đặt câu hỏi và đăng ký phỏng vấn.

Theo ban tổ chức, Ngày hội việc làm và Open Day ĐH Thủy lợi 2026 thu hút hơn 10.000 sinh viên của trường cùng trên 1.000 học sinh THPT đến từ hơn 30 trường trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hơn 50 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, thủy lợi, cơ khí, điện, tự động hóa, môi trường, công nghệ, quản lý dự án… tham gia tuyển dụng với gần 2.000 chỉ tiêu, từ thực tập sinh đến kỹ sư, cử nhân làm việc chính thức.

Là một trong những doanh nghiệp có mặt từ rất sớm, ông Lê Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty CP Sông Đà 5, cho biết năm 2026 đơn vị triển khai nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài nước, nhu cầu nhân lực dự kiến khoảng 500 người.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sinh viên thực tập có trả lương, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt cho các bạn học theo hệ tín chỉ có thể vừa học vừa làm”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, thu nhập bình quân của người lao động tại Sông Đà 5 hiện đạt gần 19 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp kỳ vọng thông qua ngày hội việc làm sẽ tuyển được những kỹ sư trẻ, có nền tảng chuyên môn tốt, sẵn sàng gắn bó lâu dài.

Tại gian tuyển dụng của Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng), nhiều sinh viên kiên nhẫn chờ đến lượt đăng ký phỏng vấn. Thượng tá Nguyễn Duy Tú, Phó trưởng phòng Tổ chức - Lao động Tổng công ty 319, cho biết đơn vị tập trung tuyển dụng nhân sự ở các chuyên ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi, phù hợp với thế mạnh đào tạo của Trường ĐH Thủy lợi.

“Thông qua ngày hội, chúng tôi mong muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ khi các em còn đang học tập tại trường”, ông Tú chia sẻ.

Trong khi đó, tại khu vực tuyển dụng của Công ty CP Xây dựng Coteccons, không khí cũng không kém phần sôi động. Ông Đỗ Văn Hòa, nhân viên tuyển dụng Coteccons, cho biết nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực xây dựng đang gia tăng mạnh và dự báo tiếp tục tăng trong giai đoạn 2026 - 2028.

“Hầu như không có chuyên ngành nào trong khối xây dựng mà chúng tôi không tuyển, từ giám sát hiện trường, kỹ sư dự toán, kỹ sư chất lượng đến an toàn lao động. Điều quan trọng nhất vẫn là kết quả học tập và khả năng làm việc thực tế của sinh viên”, ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, Coteccons đang triển khai nhiều dự án lớn trên cả nước và sẵn sàng tiếp nhận sinh viên thực tập với mức hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng/tháng, kèm hỗ trợ ăn ở nếu công trình ở xa.

Sinh viên chủ động “săn” việc từ năm 3

Một điểm dễ nhận thấy tại Ngày hội việc làm năm nay là sự chủ động của sinh viên, không chỉ sinh viên năm cuối mà cả những bạn đang học năm hai, năm ba. Nhiều sinh viên đến ngày hội không phải để ứng tuyển ngay, mà để tìm hiểu thị trường lao động, yêu cầu của doanh nghiệp và tự đánh giá năng lực bản thân.

Nguyễn Minh Phương, sinh viên năm 3 ngành Tự động hóa, cho biết đây là lần đầu tiên được tham gia một ngày hội việc làm có quy mô lớn ngay tại sân trường.

“Em đi để tìm hiểu xem sau này mình muốn làm gì, cần chuẩn bị những kỹ năng nào. Nhiều doanh nghiệp tuyển đúng ngành học, chế độ đãi ngộ cũng khá tốt, điều đó giúp em có thêm động lực để cố gắng học tập”, Phương chia sẻ.

Sinh viên được tiếp cận với doanh nghiệp ngay tại sân Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: THU HẰNG

Với sinh viên năm cuối, ngày hội việc làm trở thành cơ hội tiếp cận trực tiếp nhà tuyển dụng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp.

Ngô Minh Nam, sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật điện, từng thực tập tại Viettel, cho biết việc gặp doanh nghiệp ngay tại trường giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và có thêm nhiều lựa chọn. “Thay vì tìm việc qua mạng, hôm nay em được trao đổi trực tiếp, hỏi rõ yêu cầu công việc và môi trường làm việc. Điều này giúp em tự tin hơn khi chuẩn bị ra trường”, Nam nói.

Đưa ra lời khuyên cho sinh viên, thượng tá Nguyễn Duy Tú cho rằng, sinh viên hiện nay có nhiều lợi thế về tinh thần trách nhiệm, sự năng động và sẵn sàng trải nghiệm. Tuy nhiên, yêu cầu của doanh nghiệp ngày càng cao.

“Ngoài kiến thức chuyên môn, các bạn cần rèn luyện khả năng thích nghi thực tế. Nhà trường nên tăng cường các mô hình thực hành và phối hợp chặt chẽ hơn với doanh nghiệp để sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc ngay trong quá trình đào tạo”, ông Tú nhận định.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thời điểm tổ chức ngày hội trùng với giai đoạn cận tết Nguyên đán nên nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động bán thời gian, đang tăng mạnh.

“Nhiều doanh nghiệp cần tuyển lao động làm việc trước, trong và sau tết. Đây là cơ hội để sinh viên, nhất là sinh viên ngoại tỉnh, có thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm thực tế”, ông Thành nói.