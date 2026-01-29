Vẫn 'khát' nhân lực công nghệ - kỹ thuật, lương 20 triệu đồng ngày càng phổ biến

Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi lần 1 (TLU JobFair 2026) sắp diễn ra, mang đến cơ hội quý báu cho sinh viên.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị tư duy số và kỹ năng thực hành để nâng cao giá trị bản thân khi tham gia thị trường lao động.

Lao động trẻ tham gia Ngày hội việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức ẢNH: THU HẰNG

"Thời điểm vàng" kết nối cung - cầu lao động

Theo Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, việc Trường đại học Thủy lợi tổ chức Ngày hội việc làm lần 1 (TLU JobFair 2026) vào ngày 1.2 tới, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội ngay từ đầu năm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là thời điểm các doanh nghiệp đang xây dựng và cụ thể hóa kế hoạch nhân sự cho cả năm, tạo điều kiện kết nối sớm và hiệu quả giữa cung - cầu lao động.

"Việc đưa doanh nghiệp đến tận giảng đường giúp sinh viên sớm tiếp cận yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng, giảm bỡ ngỡ khi bước vào thị trường lao động. Về phía quản lý, mô hình này không chỉ giải quyết việc làm trước mắt mà còn giúp nhà trường và doanh nghiệp cùng định hướng đào tạo sát nhu cầu thị trường", ông Thành nhấn mạnh.

Qua theo dõi diễn biến thị trường lao động thời gian qua, ông Thành cho biết, khối ngành công nghệ - kỹ thuật vẫn duy trì vị trí chủ đạo trong cơ cấu tuyển dụng, ngay cả khi thị trường có những giai đoạn điều chỉnh.

Các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật tiếp tục có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề.

"Việc hàng chục doanh nghiệp lớn tham gia Ngày hội việc làm tại Trường đại học Thủy lợi là minh chứng rõ nét cho "cơn khát" nhân lực phục vụ các dự án hạ tầng và công nghệ trọng điểm của Hà Nội", ông Thành nhận định.

Đáng chú ý, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội ghi nhận một xu hướng tuyển dụng mới đang diễn ra khá mạnh mẽ trong các ngành công nghệ - kỹ thuật. Theo đó, doanh nghiệp không còn tìm kiếm những kỹ sư chỉ giỏi chuyên môn thuần túy, mà ưu tiên các ứng viên có năng lực "hybrid" - kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật, tư duy số và khả năng vận hành hệ thống.

"Các kỹ sư biết ứng dụng AI để tối ưu quy trình, hiểu về dữ liệu lớn, tự động hóa hay số hóa đang được săn đón. Xu hướng chuyển đổi số đã lan tỏa vào hầu hết lĩnh vực, từ cơ khí, thủy lợi đến viễn thông", ông Thành cho biết.

Trong bối cảnh đó, kỹ năng số và năng lực làm chủ dữ liệu không còn là lợi thế, mà đã trở thành "giấy thông hành" bắt buộc nếu sinh viên không muốn bị tụt lại phía sau trong 2 - 3 năm tới.

Sinh viên cần chuẩn bị gì để "lọt mắt xanh" nhà tuyển dụng?

Đánh giá về mức độ cạnh tranh việc làm hiện nay, ông Vũ Quang Thành cho rằng, thị trường đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với người lao động. Lao động đã có kinh nghiệm chiếm ưu thế về kỹ năng nghề và tính chuyên nghiệp, song sinh viên mới tốt nghiệp lại có lợi thế lớn về khả năng thích ứng nhanh, tư duy đổi mới và sẵn sàng học hỏi.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội ẢNH: T.H

"Những sự kiện kết nối trực tiếp như Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi cho thấy sinh viên hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh nếu được chuẩn bị tốt", ông Thành nói.

Về thu nhập, thị trường lao động nhóm ngành công nghệ - kỹ thuật đang phát đi tín hiệu tích cực. Mức lương phổ biến từ 10 - 20 triệu đồng/tháng hiện chiếm tỷ trọng lớn trong các vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn.

Đối với những vị trí chuyên gia trong lĩnh vực AI, kỹ thuật số, doanh nghiệp sẵn sàng chi trả trên 20 triệu đồng/tháng để thu hút nhân lực chất lượng cao.

Đề cập đến Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi lần thứ 1 (TLU JobFair 2026) với sự tham gia của 71 doanh nghiệp, ông Vũ Quang Thành cho rằng, đây là cơ hội lớn để sinh viên công nghệ - kỹ thuật khẳng định năng lực.

Tuy nhiên, để thực sự bứt phá, sinh viên cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của bản thân, đặc biệt là kỹ năng số và kỹ năng thực hành.

"Bên cạnh bằng cấp, các bạn cần bổ sung năng lực lập trình (Python, C/C++), đọc bản vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, MATLAB, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề", ông Thành khuyến nghị.

Ngoài ra, theo ông Thành, sinh viên nên chủ động tìm hiểu thông tin tuyển dụng qua các kênh chính thống như cổng việc làm của nhà trường, Cổng thông tin việc làm TP.Hà Nội để chuẩn bị CV phù hợp từng vị trí.

"Sự chuẩn bị chủ động và tinh thần sẵn sàng dấn thân chính là yếu tố quyết định giúp các bạn làm chủ tương lai nghề nghiệp của mình", ông Thành nhấn mạnh.