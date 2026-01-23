Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Trường ĐH Thủy lợi tìm kiếm 'tổ 2': Quyết không thua luân lưu lần nữa

Hồng Nam
Hồng Nam
23/01/2026 07:05 GMT+7

Trở lại vòng chung kết TNSV THACO cup sau 2 năm chờ đợi, Trường ĐH Thủy lợi đang gấp rút chuẩn bị lực lượng với mục tiêu chinh phục ngôi vương.

Trường ĐH Thủy lợi thắng, nhưng chưa 'đã'

Trường ĐH Thủy lợi hoàn thành vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) với thành tích hoàn hảo: toàn thắng 3 trận, ghi 10 bàn, không để lọt lưới, qua đó đoạt vé đến vòng chung kết với tư cách dẫn đầu nhóm A.

Tròn 1 năm sau cú ngã trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở loạt play-off vòng loại phía bắc, thầy trò HLV Vũ Văn Trung đã không để bi kịch lặp lại.

Chiến thắng của Trường ĐH Thủy lợi đưa đội bóng này trở về nơi thuộc về. Ở TNSV THACO cup, cái tên "Thủy lợi" vẫn giàu sức nặng, khi đoạt ngôi á quân mùa 1 và 2.

Trường ĐH Thủy lợi tìm kiếm 'tổ 2': Quyết không thua luân lưu lần nữa- Ảnh 1.

Trường ĐH Thủy lợi toàn thắng ở vòng loại phía bắc

ẢNH: TUẤN MINH

"Cả thầy và trò đã cùng cố gắng cật lực. Các cầu thủ cố gắng hoàn thiện trên sân tập, nâng cao bản lĩnh. Ban huấn luyện đã tuyển chọn những nhân tố mới thông qua lớp chuyên sâu bóng đá. Cả đội tập luyện hàng tuần để duy trì thể lực, 'xay nhuyễn' lối chơi. Chúng tôi từng nhiều lần gặp khó, nhưng càng khó, càng phải thể hiện tinh thần sinh viên Thủy lợi", HLV Vũ Văn Trung trải lòng.

Tuy nhiên, vẫn có "điểm trừ" của tập thể tưởng như hoàn hảo mà HLV Vũ Văn Trung dẫn dắt, thể hiện ở trận hạ màn gặp Trường ĐH Đại Nam. 

Khi HLV Vũ Văn Trung thay đội 9/11 vị trí đá chính của Trường ĐH Thủy lợi bằng các cầu thủ dự bị, cựu á quân TNSV THACO cup dù vẫn áp đảo Trường ĐH Đại Nam, nhưng lại tấn công kém hiệu quả. Lê Đỗ Tuấn Minh cùng đồng đội bị cầm hòa 0-0 trong hơn 60 phút thi đấu, điều hiếm khi xảy ra với Trường ĐH Thủy lợi ở vòng lại.

Chỉ đến khi dàn trụ cột như Hoàng Danh, Đức Hoan, Bảo Trung vào sân, Trường ĐH Thủy lợi mới thắng. Đức Hoan lập cú đúp chóng vánh(phút 74 và 79), sau khi Bảo Trung mở tỷ số ở phút 67. Các trụ cột giải quyết trận đấu chỉ trong vài phút, điều mà đội dự bị loay hoay làm mãi... không xong.

Đó là chênh lệch giữa đội ngũ đá chính và dự bị, mà nhiều đội bóng tại TNSV THACO cup phải đương đầu. Với ứng viên vô địch như Trường ĐH Thủy lợi, đó càng là vấn đề lớn. 

Trường ĐH Thủy lợi tìm kiếm 'tổ 2': Quyết không thua luân lưu lần nữa- Ảnh 2.

Đức Hoan (áo đỏ) ghi 7 bàn ở vòng loại cho Trường ĐH Thủy lợi

ẢNH: TUẤN MINH

Trong các thất bại trước đây tại TNSV THACO cup, Trường ĐH Thủy lợi đều bị đối thủ kiềm tỏa đội hình chính, nhưng với ghế dự bị khiêm tốn, HLV Vũ Văn Trung cũng chẳng còn phương án nào khác để xoay xở. 

Hiểu thực tế đó, ban huấn luyện Trường ĐH Thủy lợi đã tuyển quân để bổ sung lực lượng ngay sau khi khép lại vòng loại phía bắc. Chỉ khi có đội hình đồng đều, có chiều sâu, Trường ĐH Thủy lợi mới có thể nghiêm túc nghĩ đến ngôi vương. 

Giải nỗi lo luân lưu 

Ở cả 3 mùa giải đã qua tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, Trường ĐH Thủy lợi đều gục ngã vì các loạt đá luân lưu.

Mùa đầu tiên, học trò ông Vũ Văn Trung thua ĐH Huế trên loạt đá 11 m, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong 80 phút chính thức. Mùa tiếp theo, Trường ĐH Thủy lợi thua Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cũng trên loạt đá luân lưu, khi hòa 0-0 ở thời gian chính thức.

Mùa giải gần nhất mới thực sự là "bi kịch", khi Trường ĐH Thủy lợi thua Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở loạt đá 11 m trận play-off vòng loại phía bắc ngay trên sân nhà. Đôi tay vững chãi của thủ môn Thatsaphone Xaiyasone đã làm tan vỡ tham vọng của thầy trò ông Trung.

Để nỗi buồn luân lưu không lặp lại, Trường ĐH Thủy lợi sẽ chuẩn bị kỹ cho các loạt sút 11 m. "Chúng tôi sẽ thay đổi đấu pháp, cách tiếp cận, sắp xếp lại người sút và nghiên cứu kỹ chiến thuật đá luân lưu. Các cầu thủ cũng cần trau dồi bản lĩnh thi đấu, thông qua tập luyện và thực chiến. Trường ĐH Thủy lợi sẽ nỗ lực đá luân lưu hiệu quả hơn. Mục tiêu vẫn là cố gắng từng trận một để đi sâu tại vòng chung kết TNSV THACO cup 2026", HLV Vũ Văn Trung kết luận. 

Trường ĐH Thủy lợi tìm kiếm 'tổ 2': Quyết không thua luân lưu lần nữa- Ảnh 3.

 

Xem thêm bình luận