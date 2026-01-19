* Nhận định trận đấu

Đương kim hạng ba Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã không còn cơ hội vượt qua vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup).

Dù đánh bại Học viện Ngân hàng với tỷ số 11-1 (đây vẫn là trận đấu có cách biệt lớn nhất vòng loại phía bắc từ trước đến nay), nhưng thầy trò HLV Phạm Minh dừng bước do thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Trường CĐ FPT Polytechnic. Trước ẩn số lớn nhất vòng loại phía bắc, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội để thua chóng vánh 3 bàn trong 1 giờ đầu tiên, trước khi vùng lên ở khoảng thời gian cuối trận muộn màng.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (áo vàng) sẽ đá lượt cuối với tâm thế vì danh dự ẢNH: TUẤN MINH

Thế nhưng, không thể phủ nhận, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vẫn là đội bóng giàu thực lực, với lối chơi ăn ý và chất lượng cầu thủ đẳng cấp được duy trì qua nhiều năm. Trong trận đấu chia tay giải, thầy trò HLV Phạm Minh vẫn được đánh giá mạnh hơn Trường ĐH Công nghệ Đông Á.

Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Đỗ Anh Đức, Trường ĐH Công nghệ Đông Á đã tiến bộ, khi đánh bại Học viện Ngân hàng với tỷ số đậm 5-2. Dù thua Trường CĐ FPT Polytechnic 1-4, nhưng đó là trận đấu học trò của thầy Đức "Nakata" đã chơi hay, khi gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Trường ĐH Công nghệ Đông Á tổ chức lối chơi tốt và thi đấu với tinh thần máu lửa, gia vị làm nên thành công cho bất kỳ sân chơi sinh viên nào. Bởi vậy, dù không còn cơ hội đi tiếp, Trường ĐH Công nghệ Đông Á vẫn sẽ chơi tất tay ở lượt cuối để khép lại TNSV THACO cup 2026 với lời chia tay đẹp.