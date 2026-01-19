Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - Trường ĐH Công nghệ Đông Á: Khó lường

Hồng Nam - Lĩnh Nam
19/01/2026 12:48 GMT+7

Dù không còn cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2026, nhưng cả hai đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường ĐH Công nghệ Đông Á (14 giờ, 19.1) hứa hẹn tạo nên trận đấu đẹp trong ngày chia tay giải.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* Nhận định trận đấu 

Đương kim hạng ba Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã không còn cơ hội vượt qua vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup).

Dù đánh bại Học viện Ngân hàng với tỷ số 11-1 (đây vẫn là trận đấu có cách biệt lớn nhất vòng loại phía bắc từ trước đến nay), nhưng thầy trò HLV Phạm Minh dừng bước do thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Trường CĐ FPT Polytechnic. Trước ẩn số lớn nhất vòng loại phía bắc, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội để thua chóng vánh 3 bàn trong 1 giờ đầu tiên, trước khi vùng lên ở khoảng thời gian cuối trận muộn màng.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - Trường ĐH Công nghệ Đông Á: Khó lường - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (áo vàng) sẽ đá lượt cuối với tâm thế vì danh dự

ẢNH: TUẤN MINH

Thế nhưng, không thể phủ nhận, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vẫn là đội bóng giàu thực lực, với lối chơi ăn ý và chất lượng cầu thủ đẳng cấp được duy trì qua nhiều năm. Trong trận đấu chia tay giải, thầy trò HLV Phạm Minh vẫn được đánh giá mạnh hơn Trường ĐH Công nghệ Đông Á.

Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Đỗ Anh Đức, Trường ĐH Công nghệ Đông Á đã tiến bộ, khi đánh bại Học viện Ngân hàng với tỷ số đậm 5-2. Dù thua Trường CĐ FPT Polytechnic 1-4, nhưng đó là trận đấu học trò của thầy Đức "Nakata" đã chơi hay, khi gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Trường ĐH Công nghệ Đông Á tổ chức lối chơi tốt và thi đấu với tinh thần máu lửa, gia vị làm nên thành công cho bất kỳ sân chơi sinh viên nào. Bởi vậy, dù không còn cơ hội đi tiếp, Trường ĐH Công nghệ Đông Á vẫn sẽ chơi tất tay ở lượt cuối để khép lại TNSV THACO cup 2026 với lời chia tay đẹp. 

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - Trường ĐH Công nghệ Đông Á: Khó lường - Ảnh 2.

Tin liên quan

Trường ĐH Phương Đông 3-3 ĐH Kinh tế quốc dân: Rượt đuổi ngoạn mục

Trường ĐH Phương Đông 3-3 ĐH Kinh tế quốc dân: Rượt đuổi ngoạn mục

Để hòa 3-3 trong cuộc rượt đuổi tỷ số "như phim" với Trường ĐH Phương Đông, cánh cửa đến với vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) của ĐH Kinh tế quốc dân đã hẹp lại đáng kể.

ĐH Công nghiệp Hà Nội 0-2 ĐH Phenikaa: Cú đúp chớp nhoáng

3 tấm vé xuất sắc đại diện cho phía bắc đã có chủ

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội Trường ĐH Công nghệ Đông Á giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tnsv thaco cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận