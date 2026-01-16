* Nhận định trận đấu

Trận đấu giữa Học viện Ngân hàng và Trường Sư phạm TDTT Hà Nội ở lượt trận thứ hai nhóm B lúc 14 giờ hôm nay là màn so tài để hai đội níu kéo hy vọng, sau khi đã thua ở lượt ra quân vòng loại phía bắc TNSV THACO cup.

Thất bại 2-3 trước Trường CĐ FPT Polytechnic là cú sốc lớn với Trường Sư phạm TDTT Hà Nội. Thầy trò HLV Phạm Minh đang là đương kim hạng ba giải đấu, được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm vượt trội ở sân chơi bóng đá học đường.

Tuy nhiên, lối chơi tấn công vũ bão của Trường CĐ FPT Polytechnic đã khiến Trường Sư phạm TDTT Hà Nội "choáng váng", với 3 bàn thua chóng vánh chỉ sau chưa đầy 1 giờ thi đấu. Trường Sư phạm TDTT Hà Nội sau đó vùng lên gỡ 2 bàn, nhưng không đủ để rời trận với chỉ 1 điểm.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (áo vàng) bất ngờ thua trận ra quân ẢNH: TUẤN MINH

Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp khiến cánh cửa đi tiếp đến vòng chung kết của Trường Sư phạm TDTT Hà Nội hẹp lại đáng kể. Đội bóng này buộc phải thắng 2 trận còn lại trước Học viện Ngân hàng và Trường ĐH Công nghệ Đông Á (thậm chí thắng đậm) để đảm bảo điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là Trường CĐ FPT Polytechnic thua Học viện Ngân hàng ở trận cuối.

Trước khi nghĩ đến điều kiện đủ, Trường Sư phạm TDTT Hà Nội phải đảm bảo điều kiện cần, đó là lấy 3 điểm ở trận chiều nay. Đây là mục tiêu trong tầm tay, bởi Học viện Ngân hàng là đội bóng non kinh nghiệm hơn.

Trong ngày ra quân, Học viện Ngân hàng đã dẫn trước Trường ĐH Công nghệ Đông Á với tỷ số 2-1, nhưng lại sa sút thể lực và mắc nhiều sai lầm ở 30 phút cuối trận, dẫn đến thua ngược 2-5. Dù phát triển phong trào ở sân 5 và sân 7 khá tốt, nhưng Học viện Ngân hàng chưa mạnh ở sân 11.

Lối chơi, thể lực, con người của đội bóng này đã bộc lộ sự non nớt, khi gặp phải những đối thủ già dặn, giàu trải nghiệm hơn.

Rất khó để Học viện Ngân hàng chống đỡ sức mạnh của Trường Sư phạm TDTT Hà Nội, trong bối cảnh đối thủ đang khát thắng. Trận đấu này nhiều khả năng chứng kiến cơn mưa bàn thắng, với 3 điểm thuộc về thầy trò HLV Phạm Minh.