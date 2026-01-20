* Nhận định trận đấu

Cục diện đua tranh tấm vé dự vòng chung kết ở nhóm C vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO dù sớm ngã ngũ khi đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa quá mạnh. Tuy nhiên, các đội bóng ở nhóm đấu này, trong đó có Trường ĐH Phương Đông và Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, đều đã rất nỗ lực.

Trong lần thứ hai dự giải, Trường ĐH Phương Đông không còn là đội bóng của những... trận thua đậm như cách đây 2 năm. Thầy trò HLV Nguyễn Tiến Trung đã cầm hòa Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trong hiệp 1, chỉ chịu thua ở hiệp 2 bởi chênh lệch thể lực và kinh nghiệm.

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (áo vàng) sẽ tìm kiếm chiến thắng trong ngày hạ màn với Trường ĐH Phương Đông ẢNH: TUẤN MINH

Đến trận gặp ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Phương Đông đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng, nghẹt thở với tỷ số 3-3. Cá tính của Trường ĐH Phương Đông được thể hiện ở lối chơi tấn công cống hiến, dám cầm bóng áp đặt thế trận và phô diễn kỹ thuật.

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam cũng chơi cố gắng, dù mới có 1 điểm sau 2 trận. Đại diện Hải Phòng đã chơi chặt chẽ, kỷ luật, chỉ bị khuất phục trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bởi khoảnh khắc sút phạt xuất thần của Ngân Như Dũng. Ở trận gặp ĐH Kinh tế quốc dân, chất "quái" của dàn cầu thủ tấn công cũng giúp Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội. Đáng tiếc, sự phung phí của hàng tiền đạo cũng khiến đội bóng này chỉ ra về với 1 điểm.

Ở trận hạ màn gặp Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn. Hai đội sẽ cống hiến trận đấu hấp dẫn trước ngày chia tay TNSV THACO cup 2026, để tạo bàn đạp cho sự trở lại ấn tượng hơn vào năm sau.