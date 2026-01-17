* Nhận định trận đấu

ĐH Kinh tế quốc dân đã có trận ra quân đạt yêu cầu, khi hòa 1-1 trước Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tại nhóm C vòng loại phía bắc TNSV THACO cup. Các học trò của HLV Lê Quang Long không tạo ra thế trận tấn công vượt trội, nhưng chắt chiu tốt tình huống cố định để ghi bàn.

Tuy nhiên, để đoạt vé dự vòng chung kết, việc hòa đội mạnh là chưa đủ. ĐH Kinh tế quốc dân phải đánh bại đối thủ dưới cơ để lấy 3 điểm. Nhất là khi, bảng đấu của ĐH Kinh tế quốc dân có đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, nên chiến thắng trước những đội bóng như Trường ĐH Phương Đông là nhiệm vụ sống còn.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân (áo xanh) cần chắt chiu cơ hội ẢNH: TUẤN MINH

Trường ĐH Phương Đông thua đậm 1-5 trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở ngày ra quân, nhưng đây vẫn là trận đấu đáng khen, khi Trường ĐH Phương Đông đã giữ tỷ số hòa 1-1 trong nửa đầu trận đấu. Thầy trò HLV Nguyễn Tiến Trung chỉ thua trong hiệp 2, khi đối thủ có nền tảng thể lực và kinh nghiệm vượt trội. Còn về đấu pháp phòng ngự phản công và tinh thần chiến đấu, Trường ĐH Phương Đông đã làm rất tốt.

Do đó, để lấy trọn 3 điểm, ĐH Kinh tế quốc dân buộc phải c