Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - ĐH Kinh tế quốc dân: Phô diễn sức mạnh

Hồng Nam - Lĩnh Nam
20/01/2026 13:00 GMT+7

Sớm có vé đi tiếp với màn thể hiện thuyết phục ở nhóm C, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa hứa hẹn khẳng định sức mạnh nhà vô địch ở trận hạ màn vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026 lúc 14 giờ hôm nay (20.1), khi đối đầu ĐH Kinh tế quốc dân.

* Nhận định trận đấu 

Tưởng như gặp khó khi rơi vào nhóm đấu gian nan, nhưng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã chứng minh bản lĩnh vượt khó. Các học trò HLV Nguyễn Công Thành thắng đậm đội Trường ĐH Phương Đông (5-1), rồi hạ gục đội Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (2-0) trong trận đấu chặt chẽ, toan tính, để sớm đoạt vé đến vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup). 

"Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa xác định tinh thần vừa đá, vừa tận hưởng, chơi với tinh thần cống hiến. Bóng đá sinh viên với chúng tôi là như vậy. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẽ tính toán từng trận một, đá trận nào biết trận đó, luôn đặt mục tiêu chiến thắng.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - ĐH Kinh tế quốc dân: Phô diễn sức mạnh - Ảnh 1.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo tím) chiếm ưu thế tuyệt đối

ẢNH: TUẤN MINH

Chúng tôi chưa từng gặp ĐH Kinh tế quốc dân, nên không biết và cũng không sợ đối thủ. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tôn trọng mọi đội bóng, nhưng biết rõ thực lực của mình. Đã vào sân là sẽ chơi hết mình", HLV Nguyễn Công Thành khẳng định.

So với mùa trước, lực lượng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa mùa này thậm chí còn mạnh mẽ và có chiều sâu hơn. Nhờ quá trình tuyển quân và huấn luyện bài bản, cùng kinh nghiệm tích lũy qua 2 sân chơi trong nước và quốc tế mùa trước do Báo Thanh Niên tổ chức, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã xây dựng đội hình tốt hơn, sẵn sàng cạnh tranh với mật độ thi đấu dày đặc.

Bên phía đối diện, dù đã chơi đầy cố gắng, nhưng ĐH Kinh tế quốc dân chưa thể có lần thứ hai vượt vòng loại phía bắc TNSV THACO cup. Cả hai trận hòa (1-1 với Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và 3-3 với Trường ĐH Phương Đông) đều nói lên hạn chế của học trò HLV Lê Quang Long, đó là thể lực và độ "quái". 

Đây là điểm yếu của khiến đội ĐH Kinh tế quốc dân dù được tổ chức lối chơi rất tốt, nhưng lại khó tiến xa.

Ở trận đấu cuối, ĐH Kinh tế quốc dân khó tạo nên bất ngờ trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. 

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - ĐH Kinh tế quốc dân: Phô diễn sức mạnh - Ảnh 2.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ĐH Kinh tế Quốc dân giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tnsv thaco cup
Bình luận (0)

