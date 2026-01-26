Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi: Cùng giải bài toán việc làm cho sinh viên

"Điểm hẹn" của doanh nghiệp và sinh viên

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi lần 1 (TLU JobFair 2026). Chương trình được tổ chức kết hợp với Ngày hội Open day 2026, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Theo ban tổ chức ngày hội, các công việc chuẩn bị cho sự kiện "giải bài toán việc làm cho sinh viên" đã hoàn tất.

GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi (bên trái) và ông Trần Trung Hiếu, Tổng giám đốc Công ty CP TOPCV Việt Nam, ký kết biên bản ghi nhớ tuyển dụng ẢNH: TLU

"Đây là nơi doanh nghiệp không chỉ tiếp cận sinh viên năm cuối, mà còn có cơ hội gặp gỡ, định hướng và xây dựng mối liên kết dài hạn với sinh viên từ sớm, hình thành nguồn nhân lực kế cận phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai", TS Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng phòng Chính trị - Công tác sinh viên, Trường đại học Thủy lợi, cho biết.

Cũng theo TS Sơn, TLU JobFair 2026 sẽ tạo không gian mở để nhà trường và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ về xu hướng thị trường lao động, yêu cầu kỹ năng trong giai đoạn mới, từ đó góp phần điều chỉnh, hoàn thiện nội dung đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn.

Mong muốn của các đơn vị tổ chức TLU JobFair 2026 là doanh nghiệp chủ động tham gia giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, thực tập, đào tạo tại chỗ; đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu và môi trường làm việc tới sinh viên kỹ thuật.

Sinh viên tích cực tham gia khảo sát nhu cầu việc làm, thực tập, cập nhật nguyện vọng nghề nghiệp và trực tiếp kết nối với nhà tuyển dụng tại ngày hội việc làm. Các khoa, trung tâm đào tạo tăng cường gắn kết chương trình đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

"Ban tổ chức kỳ vọng, với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kỹ thuật - xây dựng - hạ tầng, TLU JobFair 2026 sẽ tiếp tục là điểm hẹn uy tín, góp phần giải quyết bài toán việc làm cho sinh viên, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội", TS Sơn chia sẻ.

Kết nối để giúp sinh viên bứt phá

Sau khi được Trường đại học Thủy lợi chia sẻ về kế hoạch tổ chức TLU JobFair 2026, nhiều trường đại học khối kỹ thuật - công nghệ khu vực Hà Nội bày tỏ sự quan tâm và cho biết sẽ gửi sinh viên tham gia.

Nhận thức được nhu cầu của sinh viên, Ban tổ chức TLU JobFair 2026 đã có chủ ý tạo điểm nhấn cho chương trình là hoạt động talk show và hội thảo với chủ đề "Công nghệ - kỹ thuật: Kết nối để bứt phá". Trong đó, đáng chú ý có các báo cáo của các diễn giả đến từ Trung tâm Phân tích - Dự báo chiến lược, Viện khoa học Lao động - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Báo cáo của Trung tâm Phân tích và Dự báo chiến lược sẽ tập trung vào việc phân tích nhu cầu và xu hướng việc làm trong tương lai, chỉ ra những công việc đang được giới trẻ quan tâm nhất, dự báo số lượng nguồn nhân lực cần thiết và những yếu tố quan trọng mà thị trường yêu cầu. Đặc biệt, báo cáo sẽ đi sâu vào lĩnh vực công nghệ và khối kỹ thuật, là những ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng và có nhu cầu tuyển dụng rất lớn hiện nay.

Còn báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội chủ yếu hướng dẫn sinh viên các kỹ năng thực tế, bao gồm: cách viết CV, kỹ thuật phỏng vấn và các kỹ năng cần thiết để có một công việc tốt. Chuyên gia sẽ chia sẻ về những kỹ năng sinh viên cần tích lũy khi còn ở đại học, cách thể hiện khi đi phỏng vấn và cách ứng tuyển hiệu quả.

Sự tương thích nhu cầu của sinh viên và doanh nghiệp

Để chuẩn bị cho TLU JobFair 2026, Trường đại học Thủy lợi đã khảo sát nhanh nhu cầu việc làm và tư vấn nghề nghiệp của sinh viên. Kết quả tổng hợp từ gần 900 phiếu khảo sát nhanh nhu cầu việc làm và tư vấn nghề nghiệp của sinh viên Trường đại học Thủy lợi cho thấy, nhu cầu việc làm, thực tập và định hướng nghề nghiệp của sinh viên đang ở mức rất cao, phản ánh sự quan tâm lớn của người học đối với thị trường lao động trong bối cảnh nền kinh tế và khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Song song với nhu cầu lớn từ phía sinh viên, 71 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia hoặc bày tỏ nhu cầu tuyển dụng trong khuôn khổ Ngày hội việc làm Đại học Thuỷ lợi TLU JobFair 2026. Đáng chú ý, khối doanh nghiệp kỹ thuật - xây dựng - hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn, với nhiều vị trí tuyển dụng ổn định, dài hạn.

Nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật đã và đang công bố nhu cầu tuyển dụng cụ thể, tiêu biểu như Delta Group, FECON, Coteccons, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.

Các doanh nghiệp này tập trung tuyển dụng kỹ sư xây dựng, giao thông, thủy lợi, địa kỹ thuật, QS, QA/QC, cán bộ quản lý dự án, kỹ sư tập sự và sinh viên mới tốt nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng mang tính liên tục và lâu dài.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp cho biết sẵn sàng tiếp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối, thông qua các hình thức thực tập hưởng phụ cấp, kỹ sư tập sự, đào tạo theo dự án, với mức thu nhập khởi điểm cạnh tranh, có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng và cơ hội gắn bó lâu dài.

Kết quả đối sánh giữa nhu cầu sinh viên và nhu cầu doanh nghiệp cho thấy sự tương thích cao, đặc biệt trong khối ngành kỹ thuật - xây dựng - hạ tầng. Trong khi sinh viên mong muốn được tiếp cận sớm môi trường làm việc thực tế, thì doanh nghiệp cũng đang cần nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản, có khả năng thích ứng nhanh với dự án và công nghệ mới.