Khoảng 10.000 sinh viên sẽ tham gia sự kiện kết nối việc làm với doanh nghiệp

TS Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng phòng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường ĐH Thủy lợi, vừa cho biết, ngày 1.2, tại khuôn viên của nhà trường sẽ diễn ra Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi lần 1, một sự kiện kết nối doanh nghiệp với trường đại học và sinh viên. Chương trình được tổ chức kết hợp với Ngày hội Open day 2026, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Thủy lợi nhận học bổng của doanh nghiệp ẢNH: SƠN NGUYÊN

Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi được định hướng là hoạt động thường niên, góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên, gắn đào tạo đại học với thị trường lao động, đồng thời lan tỏa hình ảnh và giá trị của giáo dục đại học trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập.

Khác với mô hình Job Fair truyền thống (chủ yếu tập trung vào tuyển dụng ngắn hạn), Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi được thiết kế theo cách tiếp cận hệ sinh thái nhân lực, chú trọng việc phát hiện sớm - kết nối - đồng hành - phát triển nguồn nhân lực trẻ. Thông qua ngày hội, doanh nghiệp không chỉ tiếp cận sinh viên năm cuối mà còn có cơ hội gặp gỡ, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên từ các năm học sớm, từng bước xây dựng nguồn nhân lực kế cận phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Với sinh viên, sự kiện là dịp quan trọng để tiếp cận môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ yêu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và lộ trình phát triển trong từng lĩnh vực. Thông qua các hoạt động tư vấn, phỏng vấn, các em có thêm hành trang để chủ động hội nhập thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, với điểm nhấn của sự kiện là talkshow định hướng nghề nghiệp, sinh viên sẽ có những thông tin làm cơ sở khi bước vào thị trường việc làm.

Cũng theo TS Nguyễn Văn Sơn, dự kiến Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi lần 1 sẽ thu hút trên 10.000 sinh viên trên địa bàn Hà Nội, có khoảng trên 1.000 học sinh THTP tham gia Ngày hội Open day 2026. Phía doanh nghiệp sẽ có sự tham gia của trên 40 đơn vị thuộc các lĩnh vực: xây dựng, hạ tầng, môi trường, năng lượng, công nghệ, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, ngân hàng, kinh tế, truyền thông…

Trường ĐH Thủy lợi là trường đại học công lập đa ngành nổi tiếng với bề dày truyền thống và thế mạnh trong đào tạo các ngành kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Hiện nay nhà trường có 78 chương trình đào tạo (trong đó 41 ngành đại học), bao gồm các khối ngành truyền thống như kỹ thuật xây dựng, thủy lợi và các ngành "hot" như công nghệ thông tin, kỹ thuật ô tô, kinh tế, kế toán… Nhà trường có quy mô đào tạo khoảng hơn 26.000 sinh viên, chỉ tiêu tuyển mới hàng năm khoảng 5.500.