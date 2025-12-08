Mỗi năm Việt Nam có khoảng 140.000 việc làm liên quan tới năng lượng tái tạo

Mới đây, Trường ĐH Thủy lợi đã tổ chức Diễn đàn Sinh viên nghiên cứu khoa học 2025 (SF25). Ngoài các báo cáo học thuật của sinh viên, vấn đề việc làm cho sinh viên ngành kỹ thuật được nhấn mạnh trong ý kiến phát biểu của các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

PGS Nguyễn Cảnh Thái, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: QUANG TUẤN

SF25 là hoạt động thường niên của 6 trường đại học kỹ thuật hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, điện - điện tử và tự động hóa, bắt đầu từ năm 2020, gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Điện lực, Trường ĐH Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường ĐH Khoa học - Công nghệ Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, SF25 thu hút sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, điện - điện tử, điều khiển và tự động hóa. Điều này khiến SF25 tạo dựng cầu nối bền chặt giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Theo PGS Nguyễn Cảnh Thái, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, quy mô tuyển dụng trực tiếp tại SF25 lớn chưa từng có đối với một diễn đàn khoa học dành cho sinh viên kỹ thuật. Các doanh nghiệp đưa ra những con số cho thấy biến động tích cực của thị trường lao động kỹ thuật: 100 kỹ sư thi công điện mặt trời, 100 kỹ sư lĩnh vực sản xuất - vận hành - kỹ thuật điện - tự động hóa, 25 kỹ sư thử nghiệm và 10 kỹ sư thi công dự án, 50 - 100 kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn tuyển kỹ sư cơ điện, kỹ thuật viên an toàn lao động, vận hành - bảo trì nhà máy điện và tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật.

"Sự xuất hiện của các doanh nghiệp lớn với nhu cầu nhân lực rõ ràng phản ánh xu hướng của ngành năng lượng: chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, tăng cường số hóa vận hành hệ thống điện và mở rộng tự động hóa trong công nghiệp", PGS Nguyễn Cảnh Thái nói.

Mở ra cơ hội lớn cho sinh viên kỹ thuật

Liên quan tới triển vọng việc làm, báo cáo của bà Nghiêm Thị Ngoan, Cố vấn năng lượng của dự án GIZ ESP (dự án của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức) cũng đã thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên. Theo bà Ngoan, hiện Việt Nam có khoảng 140.000 việc làm liên quan đến năng lượng tái tạo. Con số này có thể tăng lên 280.000 vào năm 2030 và tiến tới 400.000 vào năm 2045, khi các nhà máy điện than và điện khí tiếp tục thu hẹp.

Sinh viên tham dự SF25 quan tâm các thông tin tuyển dụng kỹ sư của doanh nghiệp ẢNH: BẢO THẮNG

Nhu cầu nhân lực lớn nhất đến từ 2 nhóm công nghệ: điện gió và điện mặt trời, mỗi lĩnh vực đòi hỏi cấu trúc lao động khác nhau theo từng giai đoạn phát triển. Ở giai đoạn phát triển - xây dựng dự án, điện gió cần lượng lớn công nhân đổ bê tông và thợ vận hành, trong khi điện mặt trời lại ưu tiên lao động phổ thông và đội thợ đóng cọc.

Khi bước vào vận hành - bảo trì, năng lượng gió cần tới 50% lực lượng kỹ thuật viên chuyên môn, còn ở giai đoạn phát triển dự án, nhóm nhân sự kỹ thuật chiếm khoảng 26%.

Cũng theo bà Ngoan, qua khảo sát khoảng 50 doanh nghiệp trong ngành cho thấy hiện nay nổi lên tình trạng thiếu hụt nhân sự ở các vị trí có hàm lượng chất xám cao như thiết kế hệ thống, cố vấn pháp lý, quản lý vận hành nhà máy. Đây đều là những vị trí đòi hỏi tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học và có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp. Nhiều vị trí trên thị trường lao động hiện chưa tồn tại, doanh nghiệp buộc phải đào tạo từ nền tảng năng lượng truyền thống.

Ông Trần Anh Thái, Phó tổng giám đốc công nghệ Công ty ATS cũng cho biết hệ thống điện Việt Nam sẽ phải mở rộng gấp 2- 3 lần vào năm 2035. Năng lượng tái tạo tăng nhanh tạo ra những thách thức lớn về cân bằng hệ thống và an ninh vận hành. Vì vậy giám sát thời gian thực, mô hình hóa và phân tích hệ thống sẽ trở thành công nghệ cốt lõi. "Ngành năng lượng tạo ra những cơ hội nghề nghiệp vô cùng lớn cho sinh viên kỹ thuật trong thập kỷ tới", ông Thái nói.