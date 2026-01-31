JobFair 2026 ĐH Thủy lợi: Nơi kết nối doanh nghiệp - sinh viên

Giúp sinh viên trả lời câu hỏi "làm gì, ở đâu?"

Sáng mai 1.2, tại Trường ĐH Thủy lợi sẽ bắt đầu chương trình Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên, đặc biệt là những em đang theo học khối ngành công nghệ - kỹ thuật. Dự kiến khoảng 10.000 sinh viên tham gia ngày hội.

Lý giải về sức hấp dẫn này, GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết: "TLU JobFair 2026 là điểm hẹn của trường đại học và doanh nghiệp, góp phần giải bài toán việc làm cho sinh viên, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội".

GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: QUỐC TUẤN

GS Nguyễn Trung Việt chia sẻ:

"Tôi đã ấp ủ câu chuyện tạo một cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên từ khoảng 4 năm trước. Từ trước đến nay, có vẻ chúng ta đang tập trung làm tốt công tác hướng nghiệp "đầu vào" để thu hút học sinh. Nhưng sau khi lựa chọn trường, ngành phù hợp để vào học rồi thì các em sẽ phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa trước ngày ra trường: sẽ làm việc gì, ở đâu?... Với trách nhiệm của nhà đào tạo, tôi nghĩ là các trường đại học cần phải gánh thêm sứ mệnh chăm lo "đầu ra" cho các em.

Nhưng một trường đại học sẽ làm không xuể. Cần có nhiều trường đại học tham gia. Cần được kết nối với các doanh nghiệp. Cần sự hưởng ứng của xã hội. Và đặc biệt là cần truyền thông, bởi muốn kết nối thì việc mà chúng ta làm cần được biết đến, cần được lan tỏa.

Vì vậy tôi đã đem câu chuyện này tâm sự với anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Anh Toàn rất ủng hộ, nói tôi trao đổi trực tiếp với anh Trần Việt Hưng (Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, phụ trách Tòa soạn Hà Nội), chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (ủy viên Ban biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn). Sau vài buổi làm việc với anh Hưng, chị Nhung, chúng tôi quyết định tổ chức Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi lần 1.

Mục tiêu của chúng tôi không phải là quảng bá để học sinh lựa chọn ngành A hay ngành B, vào trường nọ hay trường kia, mà để các em sinh viên có được định hướng cho ngày ra trường. Qua giao lưu, tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, các em thấy được tương lai nghề nghiệp rõ ràng, từ đó có động lực tự thân để đầu tư hành trang học tập và nghiên cứu một cách chủ động, thay vì chỉ học để "trả nợ" môn hay học theo ý muốn của thầy cô, của gia đình".

Sinh viên được tương tác trực tiếp với doanh nghiệp

Còn sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, có được như mong đợi không thưa giáo sư?

Vì lần đầu tiên tổ chức nên chúng tôi không quá kỳ vọng, mục tiêu là tạo một nền tảng, một không gian quen thuộc để ngày càng làm tốt hơn. Tuy nhiên chúng tôi bất ngờ với sự sốt sắng của các doanh nghiệp. Từ trước đến nay vẫn nhiều doanh nghiệp tìm đến nhà trường đặt vấn đề tạo nguồn tuyển dụng, nhưng họ đến lẻ tẻ nên chúng tôi chưa hình dung hết nhu cầu của thị trường.

Sinh viên Trường ĐH Thủy lợi trong một tiết học ẢNH: QUỐC TUẤN

Nhưng trong một chương trình bài bản thế này thì chúng ta mới hình dung được rõ ràng hơn quy mô nguồn nhân lực khối ngành kỹ thuật - xây dựng - hạ tầng mà thị trường đang thiếu. Hơn 70 doanh nghiệp đã gửi thông tin tới chương trình, gần 50 doanh nghiệp có gian hàng trực tiếp tại ngày hội. Trong đó, có những tập đoàn hàng đầu ngành xây dựng như Delta Group, FECON, Coteccons, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn…

Nhiều doanh nghiệp cho biết sẵn sàng tiếp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối, thông qua các hình thức thực tập hưởng phụ cấp, kỹ sư tập sự, đào tạo theo dự án, với mức thu nhập khởi điểm cạnh tranh, có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng và cơ hội gắn bó lâu dài.

Giá trị lớn nhất của ngày hội sẽ không phải là bao nhiêu em được tuyển dụng, mà là cơ hội tương tác trực tiếp giữa sinh viên với doanh nghiệp. Sinh viên năm cuối có cơ hội nhận việc ngay, còn sinh viên năm nhất, năm hai sẽ có một bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động. Các em nhìn thấy các doanh nghiệp cần gì để tự chuẩn bị hành trang. Thay vì các em phải vất vả đi tìm, chúng tôi nỗ lực mang những cơ hội tốt nhất đến ngay tại môi trường học tập của các em.

Giúp hai bên cần nhau tìm thấy nhau

Thưa giáo sư, trong ngày hội còn có chương trình Open Day dành cho học sinh THPT, chủ yếu là lớp 12, nghĩa là đối tượng hưởng lợi trong JobFair 2026 Đại học Thủy lợi không chỉ có sinh viên?

Đúng rồi. Chúng tôi cho rằng việc tích hợp Open Day trong JobFair sẽ mang đến tác động lớn hơn việc hướng nghiệp. Như trên tôi đã nói, mục đích của chúng ta không phải là giúp học sinh lớp 12 chọn ngành A hay ngành B, trường nọ hay trường kia, mà là giúp các em chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động.

Việc chuẩn bị đó nếu được bắt đầu ở bậc phổ thông, đặc biệt là trong giai đoạn quyết định (chọn trường, chọn nghề) thì sẽ hiệu quả hơn. Nếu chỉ dự Open Day thôi, học sinh sẽ chỉ được tham quan cơ sở vật chất trường đại học, rồi biết thêm được nhà trường đào tạo những ngành nào qua lời giới thiệu của các thầy cô ở các khoa.

Nhưng khi các em dự JobFair thì các em được quan sát trực tiếp một "sản phẩm vô hình" của nhà trường: mối quan hệ tương tác giữa sinh viên và doanh nghiệp. Các em đến đây sẽ thấy các anh chị sinh viên khi học những ngành đó thì sẽ có cơ hội tìm được những việc làm như thế, các doanh nghiệp đang cần những người làm các công việc như thế… Nếu mình chọn ngành này thì vài ba năm nữa mình cũng sẽ trong vai các anh chị tìm đến doanh nghiệp đó, tìm các công việc đó…

Như vậy các đơn vị tổ chức Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi sẽ mang đến lợi ích đồng thời cho 3 đối tượng: học sinh, sinh viên, doanh nghiệp?

Đúng rồi. Lợi ích của các em học sinh thì chúng ta đã phân tích ở trên. Của sinh viên thì cũng dễ hình dung. Những em đang và sắp tốt nghiệp được hưởng lợi ích rất cụ thể, rất sát sườn, đó là có cơ hội để tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, các nhà doanh nghiệp. Các em chưa cần đi tìm đâu xa, chỉ cần đến dự ngày hội. Rồi sinh viên năm nhất, năm hai… thì quan sát để có cho mình một lộ trình rất rõ ràng, một động lực tốt, với thái độ học tập chủ động.

Ngược lại, doanh nghiệp cũng rất có lợi. Doanh nghiệp chưa cần đi đâu, chỉ cần đến ngày hội là đã thấy ở đó có nguồn nhân lực. Hai bên cùng vui, hai bên đều có lợi, hai bên cùng thắng. Với những người làm công tác đào tạo, họ thật sự rất hạnh phúc khi tạo được một không gian kết nối để các bên cần nhau đến được với nhau.

Xin cảm ơn giáo sư!