Giáo dục

Á quân Đường lên đỉnh Olympia đến nghe Tư vấn mùa thi, 'fan' vây quanh

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
01/02/2026 09:57 GMT+7

Đoàn Thanh Tùng, á quân gây ấn tượng sâu sắc với khán giả tại trận chung kết Olympia 2025, đã có mặt tại chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Nha Trang từ rất sớm để tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH.

Trong số hơn 2.000 học sinh lớp 12 của tỉnh Khánh Hoà tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (1.2), xuất hiện một "idol" của nhiều học sinh Khánh Hòa khiến nhiều thầy cô và "fan" đến từ các trường THPT thích thú, chụp ảnh chung. 

Đó là Đoàn Thanh Tùng, lớp 12 chuyên sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, nam sinh vừa giành á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Được biết trong hành trình hơn một năm tham gia cuộc thi này, Tùng nhiều lần đoạt giải nhất, nhì ở các cuộc thi tuần, tháng và quý. Đặc biệt tại trận chung kết vào tháng 10.2025, Tùng đã có lúc vượt qua quán quân Trần Bùi Bảo Khánh một cách ngoạn mục và đầy kịch tính. Dù cuối cùng Tùng về thứ 2 nhưng cũng mang về niềm tự hào cho thầy cô, bạn bè và gia đình. Không chỉ vậy, Tùng còn vừa đạt giải 3 môn sinh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Tùng cho biết hôm nay đến với chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức để tìm hiểu về ngành học mà Tùng yêu thích và dự định sẽ xét tuyển - ngành công nghệ sinh học.

"Em chưa quyết định sẽ đăng ký trường nào do thời điểm này vẫn còn sớm. Tuy nhiên ngành em mong muốn học là công nghệ sinh học. Có thể em sẽ xem xét thêm nhóm ngành môi trường", Tùng chia sẻ.

Với thành tích giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh và thành tích học tập THPT xuất sắc, Tùng sẽ có nhiều lựa chọn trong xét tuyển. Vì thế Tùng cho biết mình chỉ tham gia một kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Ảnh 1.

Nhiều giảng viên, sinh viên, học sinh chụp hình chung với Thanh Tùng tại Chương trình Tư vấn mùa thi

ẢNH: BÁ DUY

- Ảnh 2.

Học sinh các trường THPT nhận ra Tùng và cùng chụp ảnh

ẢNH: BÁ DUY

- Ảnh 3.

Đoàn Thanh Tùng tìm hiểu về công nghệ sinh học tại gian hàng của Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

- Ảnh 4.

Các anh chị sinh viên cũng là "fan" của Tùng

ẢNH: BÁ DUY

- Ảnh 5.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 ngồi trong hội trường chuẩn bị nghe tư vấn

ẢNH: BÁ DUY

 

