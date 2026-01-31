Giải đáp quy chế mới cho hàng ngàn học sinh Gia Lai và Khánh Hòa

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên website thanhnien.vn, fanpage Facebook và các kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên, giúp học sinh (HS), phụ huynh ở xa vẫn có thể theo dõi và đặt câu hỏi.

Các tình nguyện viên của Trường ĐH Nha Trang đã sẵn sàng cho chương trình Tư vấn mùa thi 2026 ẢNH: BÁ DUY

Chương trình Tư vấn mùa thi năm nay tại Gia Lai và Khánh Hòa diễn ra trong bối cảnh Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH với nhiều thay đổi đáng chú ý về số lượng nguyện vọng, điểm cộng và phương thức xét tuyển. Những điều chỉnh này tác động trực tiếp đến chiến lược đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Đ IỂM HẸN CỦA NHỮNG BĂN KHOĂN TRƯỚC MÙA THI

Sáng 31.1, tại Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2026, dự kiến thu hút khoảng 1.200 HS các trường THPT trên địa bàn H.Tuy Phước cũ. Chương trình diễn ra từ 8 - 9 giờ 30 và được tường thuật trực tuyến trên thanhnien.vn, giúp HS tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời về kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển ĐH, CĐ và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh quy chế tuyển sinh có nhiều điểm mới.

Tham gia tư vấn trực tiếp cho HS là các chuyên gia đến từ nhiều trường ĐH như: ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), ĐH Duy Tân, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Luật (ĐH Huế), Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Thái Bình Dương, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH FPT tại Gia Lai…

Các chuyên gia tập trung giải đáp những nội dung HS quan tâm nhất: cấu trúc và yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xu hướng các phương thức xét tuyển như xét điểm thi, xét học bạ, xét chứng chỉ quốc tế; việc điều chỉnh tổ hợp môn khi một số trường ĐH không còn sử dụng các khối truyền thống A00, C00; cũng như triển vọng việc làm của từng nhóm ngành trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, Ban tổ chức trao 14 suất học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn, học tốt và 10 phần quà dành cho những câu hỏi đầu tiên và những câu hỏi hay.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu chuẩn bị văn nghệ chào mừng chương trình Tư vấn mùa thi sẽ diễn ra tại trường này sáng nay ảnh: Đức Nhật

HS CẦN THÔNG TIN CHÍNH XÁC, TRỰC TIẾP

Em Phan Hoài Bảo Trân (HS lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Diêu) cho biết rất háo hức chờ đón chương trình. "Năm nay có thông tin một số trường ĐH không còn tuyển sinh các khối A00 và C00, khiến tụi em khá lo lắng. Dù đã tìm hiểu trên mạng xã hội và hỏi các anh chị đi trước, em vẫn muốn được nghe trực tiếp từ các thầy cô để yên tâm hơn", Trân chia sẻ.

Cùng tâm trạng đó, Ngô Thảo Nguyên (HS lớp 12A3), nói: "Em dự định đăng ký ngành quan hệ công chúng và ngôn ngữ Trung. Em tự tin về khả năng học tập nhưng vẫn còn băn khoăn về xét học bạ và các phương thức xét tuyển khác. Em hy vọng sẽ được tư vấn cụ thể để chọn hướng đi phù hợp nhất".

Theo ông Đặng Tấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Diêu, đây là lần đầu tiên chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được tổ chức tại trường. "Những năm trước, chúng tôi phải đưa HS đi tham dự ở địa phương khác. Năm nay, chương trình đến tận trường, giúp thầy và trò thuận lợi hơn rất nhiều", ông Anh nói.

Ông Đặng Tấn Anh cho rằng Tư vấn mùa thi là hoạt động rất thiết thực, cung cấp cho HS lớp 12 những thông tin chính xác, kịp thời về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, đồng thời giúp các em lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu đào tạo của các trường.

Thầy Huỳnh Tây Đông, giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu, đánh giá chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức rất thiết thực đối với HS. Theo thầy Đông, giáo viên và HS mong muốn các chuyên gia tư vấn sâu hơn về thông tin ngành nghề, đặc biệt là những ngành có triển vọng trong tương lai, gắn với AI và chuyển đổi số. Ngoài ra, nhiều HS cũng băn khoăn về các chương trình đào tạo rút ngắn còn 3 năm rưỡi. "Chúng tôi mong các chuyên gia làm rõ chương trình đào tạo rút ngắn có bảo đảm chất lượng hay không, và doanh nghiệp sẽ đánh giá thế nào về thời gian, quá trình học tập của sinh viên khi tuyển dụng", thầy Đông nói.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu mong muốn được giải đáp trực tiếp các thắc mắc về thi và chọn ngành nghề trong chương trình Tư vấn mùa thi ảnh: Đức Nhật

K HÁNH H ÒA: HƠN 2.000 HỌC SINH THAM GIA TRỰC TIẾP

Tiếp nối Gia Lai, sáng 1.2, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 được tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa), dự kiến đón hơn 2.000 HS đến từ 20 trường THPT trong tỉnh. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức, diễn ra từ 8 giờ 30 - 10 giờ.

Đội ngũ chuyên gia tham gia tư vấn đến từ nhiều trường ĐH như: Trường ĐH Nha Trang, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Khánh Hòa, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Thái Bình Dương…

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều HS cho biết mong muốn được các chuyên gia giải đáp nhiều vấn đề như: thí sinh có cả SAT và IELTS có được cộng đồng thời hai loại điểm không; khi các trường bỏ tổ hợp truyền thống, HS nên chuyển sang tổ hợp nào; xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành trong khối kinh tế - ngân hàng ra sao; quy định giới hạn 10 nguyện vọng và việc ngành sư phạm chỉ xét từ nguyện vọng 1-3 sẽ ảnh hưởng thế nào đến lựa chọn của thí sinh…

Em Minh Thư, HS lớp 12 Trường THPT Lạc Long Quân (xã Khánh Vĩnh), bày tỏ: "Em rất mong được nghe các thầy cô giải thích rõ về quy chế mới. Em cũng muốn biết nếu đã ôn tập theo tổ hợp truyền thống thì giờ cần điều chỉnh thế nào cho phù hợp".

Trường ĐH Nha Trang, nơi diễn ra chương trình Tư vấn mùa thi vào sáng 1.2 ảnh: Bá Duy