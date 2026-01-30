Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học viện Quân y dự kiến dùng kết quả kỳ thi của Bộ Quốc phòng để xét tuyển

Quý Hiên
Quý Hiên
30/01/2026 14:23 GMT+7

Mới đây, Học viện Quân y đã công bố dự kiến tuyển sinh, điều kiện xét tuyển ĐH 2026. Theo đó, nếu năm nay Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thì Học viện Quân y sẽ đưa thêm phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi này để xét tuyển hệ quân sự.

Học viện Quân y dự kiến dùng kết quả kỳ thi của Bộ Quốc phòng để xét tuyển- Ảnh 1.

Giảng viên Bộ môn Phẫu thuật thực hành, thực nghiệm, Học viện Quân y hướng dẫn học viên thực hiện kỹ thuật buộc chỉ ngoại khoa bằng tay

ẢNH: T.D

Năm nay, Học viện Quân y sẽ tuyển sinh cả hệ quân sự và hệ dân sự. Với hệ dân sự, nhà trường dự kiến tuyển 250 chỉ tiêu, gồm 2 ngành y khoa và dược sĩ đại học. Nhà trường chưa công bố chỉ tiêu hệ quân sự nhưng cũng đã cho biết dự kiến sẽ tuyển 10% nữ với hệ này.

Với ngành y khoa, nhà trường sử dụng 3 tổ hợp: A00 (toán, lý, hóa); B00 (toán, hóa, sinh); D07 (toán, hóa, tiếng Anh). Với ngành dược sĩ đại học, nhà trường dự kiến sử dụng 2 tổ hợp: A00, D07.

Nhà trường dự kiến sử dụng 4 phương thức để xét tuyển: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (với nữ hệ quân đội phương thức này tuyển không quá 50% chỉ tiêu); xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT; xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức (phương thức này chỉ dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển hệ quân sự).

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một cán bộ phụ trách tuyển sinh Học viện Quân y cho biết: "Hiện nay Bộ Quốc phòng chưa có thông báo chính thức về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực dành riêng cho thí sinh xét tuyển vào trường quân đội. Hiện chúng tôi mới chỉ được biết là Bộ Quốc phòng có dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi này từ năm 2026".

Thí sinh đăng ký vào hệ quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng (sức khỏe và chính trị), đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Các em đăng ký và nộp hồ sơ sơ tuyển tại ban chỉ huy cấp phường, xã (với thí sinh đang là quân nhân tại ngũ thì nộp tại ban tuyển sinh quân sự đơn vị cấp trung đoàn).

Ngoài ra, thí sinh cần đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe: thí sinh nam phải cao 1,63 m trở lên và nặng 50 kg trở lên; thí sinh nữ phải cao 1,54 m trở lên và nặng 48 kg trở lên. Thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3D, kiểm tra thị lực qua kính đạt mắt phải 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10.

Tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng đối với thí sinh ở khu vực 1, hải đảo, dân tộc thiểu số, dân tộc rất ít người sẽ ở mức thấp hơn.

