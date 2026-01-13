Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm làm Giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
13/01/2026 19:18 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trước khi làm Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hiền (51 tuổi) là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm làm Giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Văn Hiền được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội

ẢNH: M.H

Trước khi được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, PGS-TS Nguyễn Văn Hiền đã qua các chức vụ như Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất học liệu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ông cũng từng có thời gian được biệt phái công tác tại Bộ GD-ĐT, làm Phó giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP (Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông), trước khi trở thành Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hiền thay vị trí người tiền nhiệm là ông Trần Thế Cương mới đây được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Hà Nội.

Như vậy, Sở GD-ĐT Hà Nội hiện nay ngoài Giám đốc Nguyễn Văn Hiền, còn có 4 phó giám đốc gồm: ông Phạm Quốc Toản, ông Nguyễn Quang Tuấn, bà Trần Lưu Hoa và bà Vương Hương Giang.

Quy mô giáo dục của Hà Nội rất lớn. Toàn thành phố hiện có gần 3.000 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và một trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục. Thủ đô có gần 2,3 triệu học sinh và 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 140.000 cán bộ, giáo viên.

Xem thêm bình luận