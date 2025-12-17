Từ 1.1.2026, giám đốc sở GD-ĐT có quyền tuyển dụng, điều động giáo viên trên toàn tỉnh

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026, với nhiều chính sách mới liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Giám đốc sở GD-ĐT sẽ có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên tại các cơ sở công lập trên phạm vi toàn tỉnh ẢNH: T.N

Giám đốc sở được tuyển dụng giáo viên trên toàn tỉnh

Theo quy định tại nghị quyết, giám đốc sở GD-ĐT có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Quá trình xây dựng dự thảo, bên cạnh các ý kiến tán thành thì một số còn băn khoăn về tính khả thi khi giao quyền tuyển dụng toàn bộ nhân sự giáo dục tại địa phương cho giám đốc sở GD-ĐT.

Bởi lẽ, số lượng trường trên phạm vi một tỉnh là rất lớn, địa bàn rộng, trong khi đội ngũ cán bộ của sở lại mỏng. Chưa kể việc thi tập trung có thể gây khó khăn, phiền hà cho thí sinh trong việc di chuyển, tham gia thi tuyển...

Có ý kiến đề nghị chỉ nên phân quyền cho giám đốc sở GD-ĐT tuyển dụng nhân sự của cơ sở giáo dục công lập thuộc quyền quản lý trực tiếp và thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục liên quan đến 2 đơn vị hành chính cấp xã trong cùng một tỉnh.

Giải trình nội dung trên, Chính phủ cho hay, sở GD-ĐT là cơ quan chuyên môn về GD-ĐT, hàng năm chủ trì đầu mối thực hiện rất nhiều kỳ thi lớn của ngành trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Đội ngũ nhân lực của sở cũng như các chuyên gia là cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm có thể huy động để thực hiện kỳ thi là rất lớn, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của một kỳ tuyển dụng lớn.

Chẳng hạn như Sở GD-ĐT TP.HCM, từ tháng 10 - 11.2025 đã hoàn thành kỳ tuyển dụng giáo viên trên địa bàn toàn thành phố sau sáp nhập với số lượng ứng viên đủ điều kiện tham dự tuyển dụng lên tới 10.000 người.

Bộ GD-ĐT đang xây dựng thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, cả 31 địa phương có góp ý đều nhất trí giao sở GD-ĐT tuyển dụng nhà giáo trong các trường THPT, giáo dục thường xuyên, chuyên biệt, 27 địa phương nhất trí giao sở tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, THCS.

Nghị quyết cũng giao quyền chủ tịch xã được điều động giáo viên trong phạm vi thẩm quyền quản lý ẢNH: T.N

Chủ tịch xã được điều động giáo viên trong phạm vi thẩm quyền quản lý

Nghị quyết cũng quy định chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Khi góp ý về dự thảo, có ý kiến từng băn khoăn việc phân cấp, giao quyền cho chủ tịch UBND cấp xã như trên sẽ khó bảo đảm gắn kết chặt chẽ với quản lý chuyên môn.

Chính phủ cho hay, luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định về phân cấp thẩm quyền hiện hành đã giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ liên quan tới cấp học giáo dục mầm non và giáo dục trung học cơ sở.

Do vậy, nghị quyết giao chủ tịch UBND cấp xã được điều động, thuyên chuyển nhân lực ngành giáo dục trong phạm vi thẩm quyền quản lý sẽ đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp trong công tác quản lý trên địa bàn; đồng thời phải đảm bảo lựa chọn đúng nhân lực vào đúng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Chính phủ cũng khẳng định, việc tuyển dụng nhân sự ngành giáo dục trong địa bàn tỉnh sẽ thực hiện theo kế hoạch trên cơ sở rà soát, đề xuất của cấp xã, phường; giám đốc sở GD-ĐT sẽ phân bổ nhân lực về các xã để đảm bảo tính đồng bộ, tránh việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ.