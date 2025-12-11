Bắc Ninh điều động, biệt phái gần 200 viên chức, công chức về cấp xã

Thông tin trên được ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, nêu tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, việc này đã góp phần khắc phục rõ rệt tình trạng thiếu công chức chuyên môn sâu tại cơ sở.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Vũ Mạnh Hùng ẢNH: B.N

Cũng tại kỳ họp, đại biểu nêu thực trạng sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều xã, phường thiếu công chức ở các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, kế toán - tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Không ít địa phương bố trí chưa đủ biên chế theo chỉ tiêu giao; trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Đại biểu đề nghị giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Mạnh Hùng khẳng định phản ánh là hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân gồm số lượng công chức cấp huyện trước đây ít, không đủ bố trí đồng đều về 99 xã, phường. Việc sắp xếp diễn ra gấp, địa phương có xu hướng ưu tiên bố trí cán bộ có kinh nghiệm về các xã trung tâm, để lại bất cập cho những xã vùng xa. Một bộ phận cán bộ có chuyên môn tốt đã xin chuyển sang khối Đảng, đoàn thể trước thời điểm sắp xếp.

Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 178 của Chính phủ, một số xã, phường còn thiếu cán bộ, công chức so với biên chế giao, trong khi T.Ư chưa giao biên chế mới nên không thể tuyển bổ sung ngay.

Cũng theo ông Hùng, công việc ở cấp xã tăng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng phần lớn công chức xã chưa quen với nhiệm vụ mới.

Để khắc phục, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết đã triển khai 25 lớp bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã ở 8 lĩnh vực chuyên môn; điều động, biệt phái viên chức làm công chức xã; tăng cường công chức của các sở, ngành về giúp địa phương…

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm, tham mưu phân bổ biên chế ngay khi T.Ư giao chỉ tiêu, kết hợp rà soát, điều động cán bộ giữa các xã để bảo đảm nhân lực đúng và đủ.