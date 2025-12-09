Hà Nội sẽ tinh giản biên chế 3 đợt mỗi năm

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế.

Từ năm 2026, TP.Hà Nội sẽ tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt đối với cán bộ, công chức, viên chức và các trường hợp dôi dư ẢNH: TUẤN MINH

Theo hướng dẫn, Hà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo 3 đợt mỗi năm. Đợt 1 áp dụng với trường hợp nghỉ từ ngày 1.1 đến 1.4 (gửi hồ sơ trước 15.11 năm liền kề); đợt 2 dành cho người nghỉ từ ngày 1.5 đến 1.8 (gửi hồ sơ trước 15.3 cùng năm); đợt 3 áp dụng cho người nghỉ từ ngày 1.9 đến 1.12 (gửi hồ sơ trước 15.7). Trường hợp đặc biệt phải gửi hồ sơ trước tối thiểu 30 ngày so với thời điểm đề nghị nghỉ.

Đối tượng được xét tinh giản gồm 3 nhóm:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người lao động hợp đồng được áp dụng chế độ chính sách như công chức và thuộc một trong các trường hợp: dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; thôi giữ chức vụ do cơ cấu lại; tự nguyện tinh giản; không đạt chuẩn chuyên môn; không hoàn thành nhiệm vụ; hoặc có số ngày nghỉ ốm đau cao theo xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành hoặc chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập, dôi dư do cơ cấu lại nhân lực hoặc dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Thứ ba, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hằng năm, dự toán kinh phí và danh sách đối tượng gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 15.12 của năm liền kề. Các trường hợp phát sinh cần giải quyết ngay phải được bổ sung kịp thời.

Riêng trường hợp đã có đơn đề nghị nghỉ tinh giản biên chế tại các thời điểm ngày 1.7, 1.8.2025, cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị cá nhân, cơ quan sử dụng thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung văn bản này để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Sở Nội vụ cùng Sở Tài chính sẽ theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.