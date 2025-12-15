Đề xuất các trường hợp nhà giáo được hưởng phụ cấp tới 150%

Theo đó, ngoài người có tài năng theo quy định của Chính phủ, Bộ GD-ĐT đề xuất thêm 4 trường hợp được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo.

Thứ nhất, người có năng khiếu đặc biệt, đạt thành tích cao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống phù hợp với nghề dạy học theo quy định của Chính phủ; người có kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, người được phong tặng một trong các danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", "Nghệ sĩ ưu tú", "Nghệ nhân ưu tú" trở lên.

Bộ GD-ĐT đề xuất các trường hợp được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo ẢNH: T.MAI

Theo dự thảo, các trường hợp này được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với trường hợp này thấp hơn trình độ chuẩn được đào tạo đối với nhà giáo giảng dạy ở cấp học, trình độ đào tạo tương ứng.

Sau khi được tiếp nhận trở thành nhà giáo thì được bổ nhiệm chức danh giáo viên hoặc giảng viên và được xếp lương, hưởng các chế độ, chính sách theo quy định đối với vị trí việc làm.

Thứ hai, người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, các ngành, nghề chuyên môn đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và các ngành, nghề chuyên môn đặc thù lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm này được đề xuất tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Sau khi tiếp nhận được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tiếp nhận.

Được ưu tiên, tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, đào tạo tập trung trong nước, quốc tế đối với ngành, lĩnh vực giảng dạy từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thứ ba, người tình nguyện làm việc ở cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Được hưởng các chế độ, chính sách đối với người công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Sau 2 năm kể từ ngày được tiếp nhận và hoàn thành chế độ tập sự, thử việc (nếu có), nếu được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì được nâng bậc lương trước thời hạn.

Căn cứ vào cống hiến, nhà giáo được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật; không áp dụng tỷ lệ trong xét tặng danh hiệu thi đua hoặc xét khen thưởng.

Trường hợp thứ tư được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

Ngoài các chế độ, chính sách tương tự như người tình nguyện làm việc ở cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo là người dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương hiện hưởng kể từ ngày có quyết định tiếp nhận. Thời gian được hưởng là 5 năm.

Theo dự thảo, các đối tượng nêu trên ngoài các chế độ, chính sách được hưởng này còn được hưởng các chế độ, chính sách khác đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật, quy định của địa phương và cơ sở giáo dục.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng: "Các chính sách cùng với các quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng, tôn vinh, khen thưởng nhà giáo… sẽ là những giải pháp tổng thể giúp nhà giáo an tâm công tác, tập trung cho hoạt động nghề nghiệp, tạo động lực để nhà giáo nâng cao năng lực, phát triển nghề nghiệp liên tục".