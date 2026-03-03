Xem xét xử phạt trường THPT để phụ huynh xếp hàng xuyên đêm ghi danh lớp 10

Chiều 3.3, liên quan đến phản ánh của dư luận về việc phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Phan Bội Châu (P.Hà Đông), Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã thành lập tổ công tác xác minh ngay trong ngày.

Hình ảnh trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu lúc 4 giờ 30 sáng 3.3 ẢNH: T.H

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu, công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 được thông báo thực hiện theo hình thức trực tuyến trên website và facebook của đơn vị.

Tuy nhiên, do số lượng đăng ký lớn, một số phụ huynh lo lắng về khả năng hoàn tất thủ tục nên đã chủ động liên hệ qua điện thoại và các kênh trực tuyến để được hỗ trợ.

Trên cơ sở trao đổi, nhà trường hướng dẫn một số phụ huynh gặp khó khăn trong quá trình khai báo hồ sơ trực tuyến đến trường để được hỗ trợ thao tác. Trường cũng cho biết đã thu phí ghi danh theo thông báo và thông tin rõ việc hoàn trả nếu học sinh không trúng tuyển.

Việc một số phụ huynh đến trường cùng thời điểm, chia sẻ thông tin qua các nhóm liên lạc đã dẫn tới tình trạng tập trung đông người tại cổng trường, ảnh hưởng đến trật tự và gây dư luận không tốt.

Đến 9 giờ ngày 3.3, nhà trường phối hợp với công an phường làm việc trực tiếp với phụ huynh, tuyên truyền, giải thích và chấm dứt tình trạng tập trung đông người, bảo đảm an ninh trật tự khu vực.

Sở GD-ĐT Hà Nội xác định việc Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh là chưa đúng nội dung hướng dẫn.

Sở yêu cầu nhà trường dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp.

Đồng thời, rà soát, thông báo và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu cho phụ huynh, học sinh theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về sở.

Tổ công tác cũng kiến nghị Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường THPT Phan Bội Châu theo quy định trong lĩnh vực giáo dục; giao các phòng chuyên môn thuộc sở phối hợp với cơ quan an ninh địa bàn tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và không để tái diễn vi phạm.

Tình trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm liên quan đến tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội đã chấm dứt trong năm 2025 sau chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT, yêu cầu tất cả các trường phải tổ chức tuyển sinh, đăng ký ghi danh trực tuyến.

Tuy nhiên, năm nay tình trạng này đã lặp lại khi hàng trăm phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Phan Bội Châu trong đêm 2, sáng sớm 3.3.

Như Thanh Niên đã thông tin, Sở GD-ĐT Hà Nội mới có văn bản yêu cầu các trường chất lượng cao và trường tư thục thực hiện tuyển sinh lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đặc biệt, các trường không được yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc thu các khoản ngoài quy định.