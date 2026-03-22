Thời sự Dân sinh

Nghi bị ném đá, hàng loạt xe tải vỡ kính trên cao tốc qua Quảng Trị

Nguyễn Phúc
22/03/2026 08:56 GMT+7

Theo các clip ghi lại và đăng lên mạng xã hội, hàng loạt xe tải đang di chuyển trên tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Trị đêm qua (21.3) đã bị vỡ kính.

Tối 21.3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip với nội dung nhiều xe tải bị vỡ kính khi lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Quảng Trị. Một số phương tiện bị hư hỏng nặng, kính xe bị thủng.

Một xe tải bị vỡ kính

Theo lời của các lái xe, có gần 10 xe ô tô tải bị dính đá trong đêm. Họ cho rằng, nhiều khả năng là có người xấu ném đá vào xe. Khu vực họ bị ném đá là tại khoảng Km620 thuộc cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị (theo định vị của các nhà xe thì vị trí này thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Cũng theo ghi nhận hình ảnh tại các clip, các xe tải bị tấn công bằng những viên đá lớn bằng cái tô, làm vỡ kính xe, văng cả vào trong buồng lái; nhiều xe bị trầy xước phần đầu... Rất nhiều tài xế bày tỏ bức xúc trong clip và nhờ lực lượng công an sớm vào cuộc.

Cục đá lớn văng vào trong cabin xe

Liên quan đến sự việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để có hướng xử lý theo quy định.

