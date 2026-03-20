Vi phạm nguyên tắc an toàn cơ bản trên cao tốc, mức phạt 22 triệu đồng

Thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc có xu hướng gia tăng về mức độ nghiêm trọng. Nguyên nhân một phần đến từ việc tài xế không tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản khi tham gia giao thông. Nhiều người vẫn giữ thói quen lái xe tùy tiện như trên đường hỗn hợp, dẫn đến những hậu quả thảm khốc khi lưu thông ở tốc độ cao trên cao tốc.

Vi phạm liên quan đến dừng, đỗ xe trên cao tốc xảy ra thường xuyên

Theo thông tin từ đại diện Cục CSGT, riêng trong ngày 18.3, lực lượng chức năng đã triển khai ghi hình vi phạm trên nhiều tuyến cao tốc. Kết quả phát hiện 319 phương tiện vi phạm, trong đó có 42 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Đáng chú ý, hành vi dừng đỗ sai quy định chiếm hơn 13% tổng số lỗi bị phát hiện trong ngày. Đây là con số đáng báo động, phản ánh sự chủ quan của tài xế đối với một trong những hành vi nguy hiểm trên cao tốc. Việc biến làn khẩn cấp thành nơi nghỉ ngơi, đi vệ sinh hay dừng ô tô không đảm bảo an toàn ngay trên làn đường xe chạy đang vô tình tạo ra những "cái bẫy" chết người cho các phương tiện phía sau.

Với tốc độ lưu thông tối đa cho phép dao động từ 90 - 120 km/giờ trên các tuyến cao tốc tại Việt Nam hiện nay, hành vi dừng, đỗ xe sai quy định rất dễ xảy ra tai nạn do chênh lệch tốc độ giữa xe đang đứng yên và dòng xe đang chạy.

Khi một chiếc xe dừng đột ngột hoặc dừng nhưng không có báo hiệu đủ xa, tài xế khác rất khó phản ứng kịp thời trong khoảng cách ngắn. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu quan sát, xảy ra tai nạn là điều khó tránh khỏi. Do đó, quy định hiện hành đã nâng mức xử phạt đối với hành vi này lên rất cao để tăng tính răn đe.

Cụ thể, theo quy định tại điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định hoặc không có báo hiệu khẩn cấp khi gặp sự cố trên cao tốc bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Đồng thời, theo điểm c, khoản 16, điều 6, người vi phạm bị trừ 6 điểm trên Giấy phép lái xe.

Trong trường hợp hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc, gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng nặng từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe, căn cứ theo điểm a, khoản 10 và điểm d, khoản 16, điều 6. Đây là mức chế tài rất nghiêm khắc, cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc dẹp bỏ những thói quen xấu trên cao tốc.

Ô tô gặp sự cố trên cao tốc, xử lý thế nào?

Để đảm bảo an toàn và đúng luật, tài xế cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc khi phải dừng, đỗ xe trên cao tốc do sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng. Đầu tiên, phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm để các phương tiện khác sớm nhận diện từ xa. Sau đó, cố gắng đưa xe vào sát lề đường bên phải nhất có thể hoặc làn dừng xe khẩn cấp (nếu có).

Đặc biệt, tài xế phải đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét nếu dừng, đỗ phương tiện ngay trên làn đường xe chạy. Khoảng cách này đủ để các phương tiện di chuyển phía sau, chạy tốc độ 100 - 120 km/giờ có thời gian nhận biết và xử lý tình huống an toàn.

Một sai lầm phổ biến khác là khi ô tô gặp sự cố, dừng, đỗ ngay trên cao tốc, hành khách vẫn cố chấp ngồi trên xe hoặc đứng xung quanh chờ cứu hộ. Nguyên tắc sống còn là toàn bộ người trên xe phải nhanh chóng di chuyển ra phía sau hộ lan hoặc khu vực an toàn cách xa làn đường xe chạy. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa xe tại các vị trí hẹp hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã đổi mới phương thức tuần tra để xử lý triệt để các vi phạm. Riêng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đã triển khai 10 ô tô hóa trang hoạt động liên tục. Các phương tiện này trang bị thiết bị ghi hình hiện đại, có thể trích xuất dữ liệu trực tiếp làm căn cứ phạt nguội. Do đó, tài xế không nên giữ tâm lý đối phó vì mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi lại bởi những "mắt thần" di động này.