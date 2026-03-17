Lỗi vi phạm nào trên cao tốc sẽ bị CSGT niêm phong ô tô?

Khác biệt so với trước đây, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) chủ yếu xử phạt vi phạm hành hành chính, đi kèm trừ điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc nói riêng và đường bộ nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn có thẩm quyền niêm phong ô tô đối với một số trường hợp vi phạm đặc biệt để xác minh thông tin, tình tiết.

Quy định về niêm phong phương tiện

Hiểu đúng hơn, khi thực hiện tạm giữ phương tiện giao thông, việc niêm phong là thủ tục bắt buộc để đảm bảo nguyên trạng tài sản. Căn cứ khoản 64, điều 1, luật số 67/2020/QH14 (sửa đổi bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính), người lập biên bản hoặc người có thẩm quyền tạm giữ phải niêm phong phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ.

Để tạm giữ phương tiện vi phạm, người có thẩm quyền phải thực hiện niêm phong ẢNH: T.N

Thời gian niêm phong phương tiện trùng với thời gian áp dụng biện pháp tạm giữ. Thời hạn tạm giữ ô tô thông thường không quá 7 ngày làm việc. Trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn tạm giữ không quá 10 ngày làm việc.

Tài xế vi phạm lỗi gì sẽ bị CSGT niêm phong, tạm giữ phương tiện?

Một trong những tình huống phổ biến nhất dẫn đến việc niêm phong ô tô trên cao tốc là tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Căn cứ khoản 3, điều 48, Nghị định 168 quy định, tại thời điểm kiểm tra, nếu người điều khiển phương tiện không cung cấp được (bản giấy hoặc thông tin tích hợp trên VNeID) một hoặc các loại giấy tờ gồm: giấy phép lái xe; chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì phương tiện sẽ bị tạm giữ.

Việc trang bị đầy đủ giấy tờ hợp lệ khi tham gia giao thông là điều bắt buộc với tài xế ẢNH: T.N

Khi phát hiện hành vi này, người có thẩm quyền sẽ lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về lỗi "không có giấy tờ". Đồng thời, CSGT lập biên bản vi phạm đối với chủ ô tô về các hành vi tương ứng quy định tại điều 32, Nghị định 168 và tiến hành tạm giữ, niêm phong phương tiện theo trình tự pháp luật.

Trên thực tế, vẫn có trường hợp tài xế không trang bị đầy đủ giấy tờ nhưng vẫn điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc, quốc lộ. Điển hình vào ngày 27.2.2026, đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, thuộc Cục CSGT phát hiện ô tô khách do ông N.H.T (sinh năm 1973, ngụ TP.HCM) điều khiển nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định. Thời điểm kiểm tra, trên xe đang chở 6 hành khách lưu thông trên cao tốc. Tổ CSGT tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế và thực hiện niêm phong, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Việc niêm phong, tạm giữ phương tiện là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác điều tra. Do đó, tài xế di chuyển trên đường bộ cần chủ động kiểm tra và trang bị đủ các loại giấy tờ theo quy định để tránh bị xử lý vi phạm.