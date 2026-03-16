Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam, xe giá rẻ từ Indonesia chiếm ưu thế

Sau bước chững lại trong tháng bán hàng đầu năm 2026, bước sang tháng 2.2026 khi thời gian bán hàng bị gián đoạn, rút ngắn… doanh số trên thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục "lao dốc". Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 2.2026 tổng doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt 19.278 xe, giảm 17.597 xe tương đương 48% so với tháng 1.2026. Sức mua giảm nhưng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ nhiều quốc gia trên thế giới vẫn ồ ạt tràn về Việt Nam, đặc biệt là các dòng xe giá rẻ từ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan…

Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2.2026 có giá trị gần 22.130 USD Ảnh: B.H

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 1.2026, đã có tổng cộng 16.216 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với giá trị kim ngạch đạt hơn 359 triệu USD. So với tháng 1.2026, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng 1.174 xe, tương đương 7,8% về số lượng nhưng lại giảm 6,8% về kim ngạch nhập khẩu. Điều này xuất phát từ việc cơ cấu nhập khẩu các dòng xe giá rẻ từ Indonesia tăng mạnh. Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2.2026 có giá trị gần 22.130 USD.

Thực tế, dù sức mua trên thị trường giảm nhưng ô tô nhập khẩu vẫn hút khách hơn so với xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, theo VAMA dù đều giảm gần 50% so với tháng đầu năm, nhưng trong tháng 2.2026 doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 10.058 xe, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ bán được 9.220 xe. Điều này phần nào cho thấy tâm lý người Việt mua ô tô vẫn ưa chuộng các dòng ô tô nhập khẩu. Qua đó, tạo động lực để các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu ô tô về Việt Nam. Ngoài ra, việc một số mẫu mã mới như Toyota Hilux thế hệ mới, Mitsubishi Destinator… nhập về Việt Nam phân phối cũng góp phần thúc đẩy lượng ô tô nhập khẩu gia tăng.

Không giống như tháng đầu năm, bước sang tháng 2.2026 ô tô nhập khẩu từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan đã lấy lại ưu thế. Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia chiếm tới 7.682 xe, tăng hơn 3.500 xe so với tháng đầu năm, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu và chiếm khoảng 48% tổng lượng ô tô mới nhập khẩu vào Việt Nam tháng 2.2026.

Dù vậy, kim ngạch nhập khẩu ô tô từ Indonesia chỉ đạt 107,3 triệu USD, thấp hơn so với xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này một phần xuất phát từ việc ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam chủ yếu là các dòng xe giá rẻ thuộc các phân khúc như MPV (gồm Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Toyota Avanza, Honda BR-V…); SUV đô thị (như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce…) xe cỡ nhỏ hạng A (như Toyota Wigo).

Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ đạt 3.391 xe, giảm gần 3.300 xe nhưng giá trị nhập khẩu lên tới 122,7 triệu USD. Ngoài ô tô du lịch dưới 9 chỗ, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam còn có ô tô tải, xe thương mại…

Cộng dồn hai tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 31.372 xe ô tô nguyên chiếc, với trị giá đạt gần 746 triệu USD Ảnh: B.H

Thái Lan xếp thứ ba trong số các quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam trong tháng 2.2026 với 4.508 xe, tương đương gần 98 triệu USD. Phần lớn ô tô nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam trong tháng 2.2026 vẫn là xe bán tải, SUV 7 chỗ cũng như một số dòng sedan… Tuy nhiên, một số mẫu mã sedan từng nhập khẩu từ Thái Lan như Honda Accord… đã tạm dừng phân phối tại Việt Nam.

Cộng dồn hai tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 31.372 xe ô tô nguyên chiếc, với trị giá đạt gần 746 triệu USD, tăng 27% về số lượng và 39,3% về kim ngạch. Cũng trong tháng vừa qua, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng nhập khẩu về lượng linh kiện và phụ tùng ô tô với giá trị gần 479 triệu USD, giảm 28,6% so với tháng trước đó.