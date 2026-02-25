Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Hyundai Grand i10 bán gấp đôi Toyota Wigo

Hoàng Cường
Hoàng Cường
25/02/2026 10:19 GMT+7

Doanh số phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam sụt giảm ngay trong tháng đầu năm 2026, trong đó lượng tiêu thụ Hyundai Grand i10 cao gấp đôi Toyota Wigo, KIA Morning không được nhà sản xuất công bố doanh số.

Áp lực cạnh tranh từ các mẫu ô tô điện cỡ nhỏ cùng bước chững lại của thị trường ô tô trong bối cảnh ngày càng ít lựa chọn khiến phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam có bước khởi đầu không mấy khả quan. Doanh số bán tất cả mẫu mã đều sụt giảm so với giai đoạn cuối năm 2025, tuy nhiên cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi với lợi thế tạm nghiêng về Hyundai Grand i10 ngay trong giai đoạn chạy đà.

Xe cỡ nhỏ hạng A 2025: Doanh số toàn phân khúc giảm mạnh, Hyundai Grand i10 dẫn đầu

Theo cập nhật của PV Thanh Niên, bước sang năm 2026 phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ còn lại 3 mẫu xe, gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning. Trong số này, chỉ có Toyota Wigo là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đây vẫn là phân khúc ô tô có ít lựa chọn nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Hyundai Grand i10 bán gấp đôi Toyota Wigo- Ảnh 1.

Trong tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam chỉ đạt 527 xe, giảm 122 xe tương đương 18,8% so với tháng 12.2025

Ảnh: T.M.V

Với việc THACO KIA không công bố doanh số chi tiết lượng xe KIA Morning bán ra, theo số liệu cập nhật từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) trong tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam chỉ đạt 527 xe, giảm 122 xe tương đương 18,8% so với tháng 12.2025.

Như vậy, sau 4 tháng liên tiếp tăng trưởng, doanh số phân khúc này đã sụt giảm nhẹ ngay trong bước chạy đà năm 2026. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sức mua trên thị trường ô tô đã chững lại trong tháng 1.2026, bên cạnh đó kết quả bán hàng của phân khúc này không bao gồm doanh số KIA Morning.

Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ phân khúc này lại tăng 77 xe, tương đương 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế sau khi hàng loạt mẫu mã bị khai tử, cùng áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ ô tô điện, trung bình mỗi tháng doanh số bán phân khúc này chỉ đạt khoảng 450 - 550 xe/tháng.

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Hyundai Grand i10 bán gấp đôi Toyota Wigo- Ảnh 2.

Doanh số các mẫu ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam tháng 1.2026

Nguồn: VAMA, HTV

Trong số 3 mẫu xe đang cạnh tranh ở phân khúc này, Hyundai Grand i10 với sức hút về thương hiệu, kiểu dáng thiết kế cùng giá bán khá cạnh tranh tỏ ra áp đảo đối thủ còn lại ngay trong tháng "chạy đà" doanh số.

Cụ thể, trong tháng 1.2026 doanh số bán Hyundai Grand i10 đạt 364 xe, giảm 17 xe so với tháng 12.2025. Toyota Wigo xếp thứ hai trong bối cảnh KIA Morning không được cập nhật kết quả bán hàng. Mẫu xe nhập khẩu duy nhất ở phân khúc này đạt doanh số bán 163 xe, giảm 69 xe so với tháng 12.2025, thấp hơn khoảng một nửa so với Hyundai Grand i10.

Trong bối cảnh cuộc đua giảm giá vẫn đang diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam, các mẫu mã ô tô điện cỡ nhỏ ngày càng đa dạng, phổ biến và có nhiều lợi thế để thuyết phục khách hàng, tương lai của dòng xe ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đang bị đe dọa.

