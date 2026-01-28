Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam 2025: Giảm sức hút, Grand i10 dẫn đầu

Từ một phân khúc khá sôi động và nhiều lựa chọn trên thị trường ô tô Việt Nam, ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam 2025 với các mẫu mã dưới 450 triệu đồng đang dần lụi tàn, ít lựa chọn... doanh số bán theo đó cũng tiếp tục "lao dốc không phanh" trong năm 2025.

Xe cỡ nhỏ hạng A 2025: Doanh số toàn phân khúc giảm mạnh, Hyundai Grand i10 dẫn đầu

Lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam năm 2025 giảm 35%

Được xem là một trong những phân khúc ô tô có giá bán hấp dẫn nhất tại Việt Nam, tuy nhiên trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô từng bước hồi phục, lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ tầm giá dưới 450 triệu đồng vẫn tiếp đà sụt giảm. Sau khi nhiều mẫu xe rút khỏi phân khúc này, bước sang năm 2025 phân khúc ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ còn lại 3 lựa chọn, gồm: bộ đôi xe Hàn - Hyundai Grand i10, KIA Morning lắp ráp trong nước cùng Toyota Wigo được Toyota Việt Nam phân phối theo diện xe nhập khẩu từ Indonesia.

Tổng doanh số bán ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam năm 2025 chỉ đạt 6.052 xe, giảm 3.209 xe, tương đương gần 35% so với năm 2024

Ảnh: B.H

So với năm 2024, số lượng mẫu mã thuộc phân khúc này vẫn không thay đổi, tuy nhiên doanh số bán đã giảm đáng kể. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam - HTV (đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), cho thấy trong năm 2025 tổng doanh số bán ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ đạt 6.052 xe, giảm 3.209 xe, tương đương gần 35% so với năm 2024.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam sụt giảm, đồng thời đạt mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Thậm chí, doanh số phân khúc này trong năm 2025 thấp hơn khoảng 4,6 lần so với mức kỷ lục vào năm 2022 (đạt 27.833 xe). Điều này cho thấy rõ thực tế sức hút dòng xe này với khách hàng Việt Nam đang ngày càng giảm mạnh.

Doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ Năm 2022 27833 Năm 2023 11159 Năm 2024 9261 Năm 2025 6052

Ngoài việc ngày càng ít lựa chọn, việc những cái tên còn lại như Hyundai Grand i10, Toyota không có sự đổi mới… là một trong những lý do khiến ô tô cỡ nhỏ máy xăng tầm giá dưới 450 triệu đồng mất dần sức hút. Bên cạnh đó, cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô cùng sự góp mặt của những mẫu ô tô điện giá rẻ như VinFast VF 3, Wuling Mini EV cũng khiến lợi thế của các mẫu xe cỡ nhỏ hạng A phần nào bị khỏa lấp. Những yếu tố như giá thành, vận hành tiết kiệm, cũng như tính kinh tế trong quá trình sử dụng… vốn được xem là thế mạnh của dòng ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam giờ đây gần như không thể sánh được với xe điện.

Hơn 50% khách mua ô tô cỡ nhỏ máy xăng tại Việt Nam chọn Hyundai Grand i10

Trong bối cảnh doanh số toàn phân khúc sụt giảm, không mẫu mã nào trong số ba cái tên còn lại ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ máy xăng tầm giá dưới 450 triệu đồng đạt được mức tăng trưởng dương về doanh số so với năm 2024.

Thị phần năm 2025 Hyundai Grand i10 3358 Toyota Wigo 2395 KIA Morning 299

Ngay cả Hyundai Grand i10 - mẫu xe bán chạy nhất đồng thời chiếm hơn một nửa thị phần phân khúc này cũng chỉ đạt 3.358 xe bán ra, giảm gần 2.500 xe so với năm 2025. Đây được xem là mức doanh số thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây của Hyundai Grand i10 tại Việt Nam.

Toyota Wigo xếp thứ hai với 2.395 xe bán ra, giảm 264 xe so với năm 2025. "Cái mác" xe Toyota nhập khẩu cùng giá bán khá hấp dẫn vẫn nhận được sự quan tâm của khách hàng. So với hai mẫu mã còn lại thuộc phân khúc này, Toyota Wigo là mẫu xe Trung Quốc có mức sụt giảm doanh số thấp nhất so với năm 2024.

Trong khi đó, KIA Morning - mẫu xe từng một thời đình đám nhất thị trường ô tô Việt Nam giờ đây không còn nhận được nhiều sự chú ý. Được cải tiến đáng kể về kiểu dáng đồng thời bổ sung nhiều trang bị, tính năng mới… nhưng sức hút của Morning không còn được như trước đây. Trong năm 2025, chỉ có 299 xe KIA Morning được khách Việt chọn mua, giảm gần 472 xe so với năm 2024.

Doanh số các mẫu ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam 2025 Nguồn: VAMA, HTV

Bước sang năm 2026, phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi thị trường ngày càng cạnh tranh. Các dòng ô tô điện giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều và nhận được sự quan tâm hơn so với dòng ô tô cỡ nhỏ dùng động cơ đốt trong.