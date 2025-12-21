Ô tô máy xăng cỡ nhỏ sẽ sớm bị khai tử

Các nhà sản xuất ô tô đang thở phào nhẹ nhõm khi Liên minh châu Âu xem xét lại lệnh cấm bán ô tô mới sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2035. Tuy nhiên, các thương hiệu ô tô vẫn phải cắt giảm mức khí thải trung bình của toàn bộ mẫu mã ô tô dùng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu xuống 90% so với mức áp dụng năm 2021. Từ năm 2030 trở đi, các quy định về khí thải với ô tô được dự báo sẽ còn khắt khe hơn. Trước những động thái này, đại diện Volkswagen đưa ra cảnh báo những chiếc ô tô máy xăng cỡ nhỏ sẽ không có tương lai tại thị trường ô tô châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Auto Motor und Sport, ông Thomas Schafer, Tổng giám đốc điều hành Volkswagen thẳng thắn cho rằng: "Những mẫu xe như Volkswagen Polo sẽ phải chuyển sang trang bị động cơ điện. Tương lai của phân khúc này là xe điện".

Ảnh: Motor1

Theo ông Thomas Schafer, việc phát triển một chiếc xe động cơ đốt trong mới ở phân khúc xe hạng B để đáp ứng các quy định về khí thải sẽ vô cùng tốn kém. Những chi phí đó chắc chắn sẽ được chuyển sang cho khách hàng, khiến chiếc xe trở nên đắt đỏ hơn.

Do đó, việc ô tô cỡ nhỏ máy xăng sẽ dần lụi tàn rồi biến mất trên thị trường ô tô chỉ còn là vấn đề thời gian và Volkswagen ID. Polo có thể sẽ là cái tên thay thế. Bản thân Volkswagen cũng không có kế hoạch quay trở lại phân khúc ô tô hạng A với một chiếc xe chạy xăng như Up! hay Lupo. Quyết định này là điều hiển nhiên khi các mẫu xe điện giá cả phải chăng sắp tràn ngập thị trường. Chiếc Polo điện ra mắt năm sau sẽ có giá khoảng 25.000 euro (khoảng 29.280 USD) cho bản tiêu chuẩn.

Volkswagen ID. Polo ra mắt năm sau sẽ có giá khoảng 25.000 euro (khoảng 29.280 USD) cho bản tiêu chuẩn Ảnh: Motor1

Vào năm 2027, phiên bản thương mại phát triển từ mẫu xe concept ID. Every1 sẽ được Volkswagen phân phối ra thị trường với giá khoảng 20.000 euro (khoảng 23.500 USD), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa tính đến các ưu đãi do một số quốc gia thành viên EU áp dụng. Volkswagen cũng đang lên kế hoạch cho một mẫu crossover thuần điện 5 chỗ có kích thước tương đương Polo. Nhiều khả năng, mẫu crossover điện này sẽ được phát triển trên nền tảng thiết kế mẫu concept ID. Cross từng xuất hiện tại Triển lãm Di động IAA Mobility 2025. Cả ba mẫu xe này sẽ sử dụng nền tảng MEB+, được phát triển dành riêng cho xe điện.

Mặc dù Volkswagen sẽ không đầu tư vào các mẫu ô tô cỡ nhỏ mới sử dụng động cơ đốt trong, nhưng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hiện tại vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất. Hãng xe đến từ Wolfsburg (Đức) chưa ấn định ngày ngừng sản xuất cho Polo hay cả mẫu crossover T-Cross. Trước mắt, ô tô chạy xăng và xe điện sẽ cùng tồn tại song song trong một khoảng thời gian không xác định trước khi các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bị loại bỏ khỏi dòng sản phẩm của hãng.

Các mẫu ô tô điện giá cả phải chăng của Volkswagen đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số ô tô điện tăng trưởng trong những năm tới Ảnh: Motor1

Volkswagen hiện vẫn là một trong những nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất tại châu Âu. Đây là thương hiệu duy nhất vượt qua mốc một 1 triệu xe bán ra sau mười tháng đầu năm 2025. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu doanh số Volkswagen trong 10 tháng đầu năm đạt 1.017.781 xe. Nếu tính cả các thị trường Anh, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, tổng số xe Volkswagen bán ra lên đến 1.208.829 chiếc.

Một số ý kiến cho rằng nhu cầu ô tô điện đang giảm, nhưng các số liệu lại cho thấy điều ngược lại, ít nhất là ở châu Âu. Tính đến tháng 10.2025, xe điện chiếm 16,4% thị phần thị trường ô tô châu Âu, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả các quốc gia ngoài EU, xe điện chiếm 18,3% thị phần tính đến tháng 10. Các mẫu ô tô điện giá cả phải chăng của Volkswagen đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số ô tô điện tăng trưởng trong những năm tới.